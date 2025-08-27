Intresseanmälan Kundservicemedarbetare hos Allente i Kalmar
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Kalmar Visa alla kundservicejobb i Kalmar
2025-08-27
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Concentrix Sweden AB i Kalmar
, Norrköping
, Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Upplev känslan av en game-changing karriär!
Letar du efter en ny utmaning? Concentrix är ett globalt företag specialiserade inom teknologi och service som supporterar framtidens varumärken i över 70 länder. Vi arbetar med välkända företag - sådana du använder dig av varje dag - genom att förbättra deras verksamhet med ny, innovativ teknologi och lösningar.
Genom att skicka in din ansökan lämnar du ditt intresse för våra framtida tjänster, går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig.
Om du vill utvecklas i din yrkesroll, inspireras av nya utmaningar och har ett genuint intresse för service, så uppmanar vi dig att skicka in en intresseanmälan till denna rollen som kundservicemedarbetare på Allente!. Du kommer att vara del av en gemenskap av medarbetare som supporterar välkända varumärken inom bland annat tech, resebranschen, mode och hälsa.
Karriär och personlig utveckling
Vi kommer att se till att du får rätt utbildning, toppmodern utrustning samt kontinuerlig support i syfte att du ska lyckas i din nya roll. På Concentrix finns det goda karriärmöjligheter, ungefär 80% av våra ledare och chefer har blivit befordrade internt! Därtill erbjuder vi tillgång till karriärsutvecklingsprogram helt kostnadsfritt för att hjälpa dig att uppnå dina karriärsmål.
Detta ingår i tjänsten
Som kundservicemedarbetare i vårt team kommer du:
Supportera kunder över telefon genom inkommande samtal gällande betalning, faktura eller teknisk support.
Genomföra enklare felsökningar inom bland annat TV och Bredband
Arbeta med merförsäljning i varje samtal genom att skräddarsy anpassade lösningar utifrån varje kunds behov.
Dina kvalifikationer
Concentrix och du är en bra match om du:
Har godkända betyg i Svenska A/1 and Engelska A/5
Har en känsla för god kundservice och viljan att lära samt utvecklas
Är nyfiken på merförsäljning och har ett intresse inom försäljning för att finna de bästa lösningarna för kunden
Kan arbeta från vårt kontor i Kalmar, Borgmästaregatan 5
Kan arbeta heltid
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100%, med 6 månaders provanställning eller timanställning
Möjligheten att få erfarenhet och kunskap inom kundtjänst
Vi har kollektivavtal med Unionen, vilket för oss är en självklarhet så att du kan känna dig trygg i din anställning
Teamaktiviteter både på och utanför arbetet för att göra jobbet roligare
Möjlighet att tjäna obegränsade försäljningsbonusar
Friskvårdsbidrag om 3500 kronor per år
Kontinuerlig coaching för att stötta dig i din roll
Goda karriärsutvecklingsmöjligheter samt möjlighet att ta del av vårt interna karriärsprogram
Ytterligare information:
Anställningsform: Heltid tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Varierat under öppettiderna mån-fre 08.00-19.00 samt lör-sön 10:00-19:00
Startdatum: Hösten 2025
Tjänsten är på plats från kontoret i Kalmar.
Experience the best version of you!
Vi vill höra från dig om detta känns som rätt steg för dig i din karriär. Ansök redan idag och bli en del av oss på Concentrix.
Concentrix is an equal opportunity employer
We're proudly united as one team, one company, globally. We're committed to equal employment opportunities for all candidates and a work environment free from discrimination and harassment. All our recruitment practices are based on business needs, job requirements, and professional qualifications, without regard to race, age, gender identity, sexual orientation, religion, ethnicity, family or parental status, national origin, disability, or any other classification protected by applicable national laws. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
Borgmästaregatan 5 (visa karta
)
392 35 KALMAR Arbetsplats
