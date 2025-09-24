Intresseanmälan jobba som tandläkare på Folktandvården i Uppsala län
Folktandvården i Uppsala län
Brinner du för tandvård? Har du ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalité och har god samarbetsförmåga? Söker du en trygg arbetsgivare och vill göra skillnad för folkhälsan? Då är vi en arbetsgivare för dig!
Vår verksamhet
Uppsala län är en av Sveriges mest dynamiska regioner. Här finns storstadspuls och småstadsidyll. Här finns det öppna havet och den lugna landsorten. Folktandvården har kliniker i hela länet, samtliga modernt utrustade och med kunniga, rutinerade medarbetare.
Inom Folktandvården arbetar cirka 590 personer med allmäntandvård och specialisttandvård fördelat på 25 kliniker runt om i länet.
Vi har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
I din spontanansökan vill vi att du anger vilka kliniker du är intresserade av att jobba på för att på bästa sätt kunna förmedla ditt intresse till rätt chefer. Här kan du se vart vi finns: Folktandvården Region Uppsala - Jobba hos oss (https://regionuppsala.se/folktandvarden/arbeta-hos-oss/)
Vi erbjuder
Vi välkomnar både dig som är erfaren tandläkare och dig som är nyexaminerad att söka. Att vara ny på jobbet är både spännande och roligt, men kan även innebära andra känslor.
Hos oss får du som är nyexaminerad tandläkare delta i vårt adeptprogram och du tilldelas även en handledare som blir ett extra stöd under ditt första år på jobbet. Oavsett tidigare yrkeserfarenhet kommer du som ny tandläkare på våra kliniker finna goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer få möjligheter att bredda din kompetens som allmäntandläkare tillsammans med erfarna kollegor, fördjupa dig inom ett specifikt område genom auskultation och externa/interna kurser, eller kunna nischutbilda dig om detta är aktuellt.
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du jobba med oss?
Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kan komma att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 19 oktober 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
