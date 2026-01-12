Intresseanmälan inför våren 2026, timvikariat inom förskola och skola
Som vikarie kommer du vara en del av det dagliga arbetet och arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet där barnen och eleverna står i centrum. Du är en positiv förebild för barnen och eleverna i alla lägen. Du är aktiv och lyhörd och tar ansvar. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas i förskolan och skolan.Dina arbetsuppgifter
Förskola 1-5 år
Som vikarie i förskola jobbar du med de yngsta barnen. Att vikariera på förskola innebär att du ersätter ordinarie personal. Du kommer tillsammans med ordinarie personal att ta ansvar för en barngrupp med till exempel samling, aktiviteter, påklädning, disk, hjälpa till vid toalettbesök med mera.
När du kommer till förskolan är det viktigt att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du kan inte ägna dig endast åt ett par barn, utan måste överblicka hela barngruppen.
Förskoleklass - åk 9
Att vikariera i förskoleklass eller i grundskola innebär att du ersätter ordinarie personal. Då måste du kunna följa en planering från den lärare du vikarierar för, och samtidigt vara beredd att improvisera. När du kommer till skolan är det viktigt att skapa relationer med barn/elever och att vara lyhörd för deras behov. Framförallt är det viktigt att ta ett vuxenansvar och kunna sätta gränser.
Fritidsgårdar
Fritidsgårdsverksamheten finns på alla högstadieskolor och erbjuder ungdomar mötesplats under skoldagen och på den fria tiden. Som vikarie är du en del av arbetslaget som ska finnas där för ungdomarna och säkerställa en trygg och rolig miljö där alla trivs.
Fritids
På fritids är fokus att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter. Det kan även ingå i ditt jobb som vikarie på fritidshem att ha egna lektioner med eleverna. En del av rollen handlar om att hantera relationer med elever, lärare och föräldrar.
Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola
Som vikarie i anpassad skola jobbar du med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Du jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sin sociala utveckling.
Gymnasiet
För dig som är intresserad av att vikariera på gymnasiet finns det många inriktningar att välja mellan. Det viktigt att du verkligen behärskar ditt ämne. Oftast finns det en färdig planering som du följer, men ibland är förutsättningarna annorlunda och då är det bra att kunna hitta andra lösningar.Kvalifikationer
Just nu söker vi dig som har erfarenhet från barn och ungdomsverksamhet, som kan arbeta mycket och som är flexibel. Det är meriterande om du har körkort och tillgång till bil då vi har ett stort behov i våra ytterområden. Det är även meriterande om du kan arbeta som undervisande lärare i skola.
Det är ett krav att ha:
• En fullgjord gymnasieutbildning eller en utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Klarat svenska på gymnasienivå motsvarande SAS 3, med uppvisat intyg på genomförd utbildning samt behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Vi vill att du:
• Har ett positivt förhållningssätt och ett trevligt bemötande.
• Är engagerad och ansvarstagande.
• Har lätt att ta egna initiativ och har en god samarbetsförmåga.
• Du trivs med att arbeta på många olika arbetsplatser, samt har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du som vikarie är en god företrädare för Växjö kommun.
Behovet i våra verksamheter varierar. Stämmer din kompetens överens med verksamhetens behov och om du uppfyller kraven kommer du att bli kallad till intervju. Urval sker löpande och blir det aktuellt kommer vi kontakta dig för en intervju via mail.
I vår verksamhet måste du visa upp två belastningsregister innan du kan anställas.
Obs! - det tar cirka två veckor att få utdraget, så beställ i god tid. De utdrag du ska beställa är:
• Arbete inom skola eller förskola (442.5) Länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
• Belastningsregister 9§ Kontrollera egna uppgifter (442.3) 1 st lagen. Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vill du få inblick i processen och hur det fungerar att arbeta som timvikarie? Se filmen nedan: https://vaxjo.imagevault.app/shares/nodi2chit4
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
OBS! Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Skola eller barnomsorg (442.5) och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person.
