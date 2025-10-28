Intresseanmälan för blivande projekt - eller trafikingenjörer
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2025-10-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Nyexaminerad ingenjör? Upptäck spännande projekt inom samhällsbyggnad och trafik och låt oss på Academic Work guida dig till rätt start på din karriär!
OM TJÄNSTEN
Att ta examen som ingenjör öppnar upp en värld av möjligheter men det kan även göra det svårt att veta exakt vilken väg man ska ta, speciellt när arbetsmarknaden ser ut som den gör. Kanske är du osäker på vilket område som passar dig bäst, eller så vet du precis vad du vill men har ännu inte hittat rätt roll. Oavsett var du står finns vi här för att hjälpa dig vidare! Syftet med denna annons är att ge dig möjlighet att lämna en intresseanmälan för ett karriärsamtal med oss. Vi vill skapa långsiktiga kontakter och vara din karriärspartner när du tar de första stegen i din yrkesbana.
På Academic Work är vi ledande inom bemanning och rekrytering av nyexaminerade talanger i början av sin karriär. Vår expertis ligger i att matcha rätt ingenjör med rätt roll. Genom vårt breda samarbete med företag i olika branscher har vi lärt känna både de vanliga och de mer oväntade tekniska avdelningarna - kanske finns din drömroll där du minst anar det? Låt oss vara ditt bollplank och hjälpa dig hitta rätt!
Vi är framförallt nu på jakt nu efter igenjörer som kan tänka sig att jobba som projektingenjörer och/eller trafikingenjörer . Som projektingenjör eller trafikingenjör får du en bred och varierad roll där du arbetar nära projektledare och specialister. Du blir en viktig del av ett projektteam och bidrar till att planera, samordna och följa upp projekt kopplade till väg- och järnvägsutveckling, trafikflöden eller anläggningsteknik. Det här är en roll där du växer snabbt - både tekniskt och som person - och får en unik inblick i hur stora samhällsprojekt drivs från idé till verklighet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som projekt eller trafikingenjör kommer du till exempel att:
• Stötta projektledare och specialister i planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Delta i möten och dokumentera beslut samt bidra till uppföljning av tid, kostnad, kvalitet och miljö
• Medverka vid framtagning av tekniska underlag, rapporter och upphandlingar
• Arbeta med trafikrelaterade analyser, planering och förbättringar för säkra och hållbara transportsystem
• Bidra med erfarenhetsåterföring och utveckling av arbetssätt och rutiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, teknik, trafik eller motsvarande område motsvarande minst 180 hp.
• Har ett genuint intresse för samhällsutveckling och teknik
• Trivs i en koordinerande roll och uppskattar att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
• Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
• Har god datorvana, särskilt i Office-paketet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektarbete, anläggning, transportplanering eller byggbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9576692