Intresseanmälan: extrajobb lager/produktion i Linköping med omnejd
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Haninge
, Ödeshög
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker löpande nya kandidater som vill finnas med i vår kandidatbank för kommande uppdrag. Detta är en passiv annons, vilket innebär att vi samlar in ansökningar för framtida behov. När uppdrag dyker upp matchar vi dem mot kandidater i vår kandidatbank.
Detta är en behovsanställning där behovet varierar. Perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning.
Vi söker flexibla och drivna personer som vill arbeta extra inom lager och produktion hos våra kunder. Arbetet sker vid behov på dagtid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00.Dina arbetsuppgifter
• Orderplock, paketering och märkning av varor
• Truckkörning (på vissa arbetsplatser)
• Enklare produktions- och monteringsarbete
• Bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Krav
• Du har annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier, deltidsjobb)
• Du kan arbeta flexibelt vid behov
• Du är noggrann, punktlig och har hög arbetsmoral
• God fysik och vana vid ett arbete i tempo
Meriterande
• Erfarenhet av lager eller produktion
• Truckkort A1-4, B1-4
• Vana att arbeta med handdator
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Kevin Eriksson kevin@libera.se Jobbnummer
9516133