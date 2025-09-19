Intresseanmälan - Personlig assistent med Arbetsledande roll, i och runt St
2025-09-19
Just nu söker vi efter dig som vill jobba som personlig assistent med arbetsledaransvar i Stockholm!
Vi söker dig som utöver rollen som personlig assistent även vill ha ett utökat ansvar som arbetsledare hos en av våra Uppdragsgivaren. Det innebär att du utöver att vara personlig assistent även är din Uppdragsgivares förlängda arm och även arbetsleder assistenterna som hen själv hade gjort det. För att passa i rollen är du ansvarsfull, lösningsorienterad och engagerad.
Ditt uppdrag innebär bland annat att du:
- leder det dagliga arbetet och ger stöd och vägledning till övriga assistenter
- säkerställa bemanningen i assistansen tillsammans med bemanningsansvariga
- schemalägger och planerar utifrån uppdragsgivarens liv
- rekryterar och säkerställer en bra start för nya assistenter
- arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete
Du blir med andra ord en extra viktig pusselbit i uppdragsgivarens assistans!
Vi tror att du som person är trygg, pedagogisk och initiativrik. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller liknande yrken, men ofta är personkemin det som avgör. Du behöver ha en förståelse för vad personlig assistans är och att den utgår från varje enskild persons behov och önskemål.
Tanken är att du ska dela detta uppdrag med en kollega och hos oss får du en grundlig introduktionsutbildning så att du kan känna dig trygg i din roll. Då arbetsledaransvaret är ett särskilt utökat uppdrag utgår ett ansvarstillägg som ersättning.
Om rekryteringsprocessen:
Förklara gärna i din ansökan varför just du passar bra för tjänsten, det ökar dina chanser att gå vidare i processen. Är du aktuell för tjänsten kommer uppdragsgivaren eller ansvarig arbetsledare att kontakta dig, oftast inom några veckor. Om du går vidare i processen finns möjlighet att ställa frågor om tjänsten. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
För tjänster hos minderåriga uppdragsgivare behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Skicka din ansökan redan idag! Vår rekryteringsavdelning arbetar dagligen med att matcha inkomna ansökningar med lediga tjänster.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9518094