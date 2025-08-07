Intresseanmälan - Montörer med fokus på kvalitet och samarbete
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Vi söker regelbundet montörer som är noggranna, kvalitetsmedvetna och trivs i en arbetsmiljö där samarbete och ansvar står i centrum. Vill du bli en del av ett team där din insats gör skillnad - både i produkten och i arbetslaget? Då är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss!
Om rollen Som montör arbetar du med att sätta samman komponenter enligt ritningar och instruktioner. Du bidrar till att kundens produkter håller hög standard och du är en viktig del av det dagliga arbetet för att förbättra både kvalitet och effektivitet.
Vanliga arbetsuppgifter
Montering och justering av mekaniska eller tekniska delar
Tolkning av ritningar och arbetsinstruktioner
Kvalitetskontroller av färdiga produkter
Bidra till förbättringsarbete och utveckling av processer
Samarbete med kollegor och andra avdelningar
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som montör eller från industri/lager
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är lösningsorienterad och praktiskt lagd
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Behärskar svenska i tal och skrift
Bra att veta
Det här är en generell annons för framtida rekrytering. Tider, startdatum och omfattning kan variera beroende på behov. När vi har aktuella tjänster hör vi av oss till dig som visat intresse.
Intresserad?Skicka in din intresseanmälan redan idag! Bifoga gärna CV och några rader om dig själv och vad du söker. Vi sparar din ansökan och hör av oss när en passande tjänst dyker upp.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Sabina Likic sabina.likic@wrkfrc.se Jobbnummer
9449663