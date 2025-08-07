Intresseanmälan - Montörer med fokus på kvalitet och samarbete

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Göteborg
2025-08-07


Visa alla montörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Partille, Kungälv, Lerum, Öckerö eller i hela Sverige

Vi söker regelbundet montörer som är noggranna, kvalitetsmedvetna och trivs i en arbetsmiljö där samarbete och ansvar står i centrum. Vill du bli en del av ett team där din insats gör skillnad - både i produkten och i arbetslaget? Då är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss!
Om rollen Som montör arbetar du med att sätta samman komponenter enligt ritningar och instruktioner. Du bidrar till att kundens produkter håller hög standard och du är en viktig del av det dagliga arbetet för att förbättra både kvalitet och effektivitet.
Vanliga arbetsuppgifter

Montering och justering av mekaniska eller tekniska delar


Tolkning av ritningar och arbetsinstruktioner


Kvalitetskontroller av färdiga produkter


Bidra till förbättringsarbete och utveckling av processer


Samarbete med kollegor och andra avdelningar

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som montör eller från industri/lager


Är noggrann och har ett öga för detaljer


Är lösningsorienterad och praktiskt lagd


Har lätt för att samarbeta och kommunicera


Behärskar svenska i tal och skrift

Bra att veta
Det här är en generell annons för framtida rekrytering. Tider, startdatum och omfattning kan variera beroende på behov. När vi har aktuella tjänster hör vi av oss till dig som visat intresse.
Intresserad?Skicka in din intresseanmälan redan idag! Bifoga gärna CV och några rader om dig själv och vad du söker. Vi sparar din ansökan och hör av oss när en passande tjänst dyker upp.


Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Sabina Likic
sabina.likic@wrkfrc.se

Jobbnummer
9449663


   

Prenumerera på jobb från Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB: