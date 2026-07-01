Intresseanmälan - Chaufförer och maskinister för arbete vid behov
Ohlssons I Landskrona AB / Renhållningsjobb / Landskrona Visa alla renhållningsjobb i Landskrona
2026-07-01
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Chaufförer och maskinister
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls – Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker chaufförer och maskinister som vill arbeta extra, på deltid eller kunna hoppa in med kort varsel när behov uppstår. Oavsett om du söker ett par arbetspass i veckan eller är pensionär som fortfarande vill hålla igång, är du varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan.
Som chaufför hos oss är du en viktig del av det dagliga flödet som får samhället att fungera. Oavsett om du arbetar med insamling av hushållsavfall, transport av återvinningsmaterial eller kör grus- och schakttransporter inom entreprenad bidrar du direkt till en hållbar och fungerande infrastruktur.
Vi har en bred och modern fordonsflotta med bland annat sopbilar, lastväxlare, liftdumper, kranbil och skåpbil. Det innebär att arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kompetens. Vissa tjänster arbetar du i stadsmiljö med återkommande turlistor, andra tjänster ute på entreprenad i nära samarbete med maskinister och kollegor i fält.
Du får dina uppdrag av driftchef/transportledare men har ett stort eget ansvar i att planera och genomföra dina körningar på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt. Daglig tillsyn av fordon och utrustning är en självklar del av arbetet.
Som en del av Ohlssons är du med och representerar oss i det dagliga mötet med kunder. Ett professionellt och serviceinriktat bemötande är en naturlig del av arbetet.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad
Självständig med god förmåga att lösa problem
Serviceinriktad och har en positiv inställning
Samarbetsvillig och trygg i att arbeta med säkerhet i fokus
Vi söker dig som har:
Minst C-körkort, för vissa uppdrag krävs CE-körkort
Giltigt YKB
Några års erfarenhet av chaufförsyrket
Grundläggande IT-kunskaper
Goda kunskaper att kommunicera på svenska
Har du lokal kännedom i regionen är det meriterande
Beroende på fordon och uppdrag kan ytterligare behörigheter krävas, såsom CE-körkort, kranförarbevis över 18 tonmeter eller ADR.
I vissa uppdrag kan även arbete på helger förekomma.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag
KollektivavtalSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss via telefon 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt – enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ohlssons I Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ohlssons i Landskrona AB Jobbnummer
9987507