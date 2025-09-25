Intervjuare/Observatör till kort uppdrag i Kista!
Är du social, nyfiken och trivs med att möta nya människor? Vi söker dig som vill arbeta under ett kortare uppdrag på 4 dagar där du kommer att arbeta med observationer och intervjuer om användandet av ett specifikt geografiskt område
OM TJÄNSTEN
Vi söker två personer till ett spännande korttidsprojekt i Kista, där du kommer arbeta med observationer och intervjuer om användandet av ett specifikt geografiskt område. Uppdraget passar dig som är social, nyfiken och har god förståelse för intervjumetodik. Arbetet innebär direktkontakt med människor på plats, där din förmåga att skapa förtroende och samla in information på ett strukturerat sätt blir avgörande.
Arbetstider
• Tisdagen 9 oktober klockan 14-15, (introduktion)
• Onsdagen 15 oktober, kl.11-16 eller kl.16-21.
• Fredagen 17 oktober, kl.11-16 eller kl.16-21.
• Lördagen 18 oktober, kl.11-16 eller kl.16-21.
• (Reservdag, tisdagen den 21:e oktober, kl.11-16 eller kl.16-21. Detta om det exempelvis skulle regna någon av de andra dagarna eller liknande)
Arbetspassen är uppdelade så att en person arbetar från klockan 11 till klockan 16 och nästa person arbetar från klockan 16 till klockan 21.
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra observationer på plats
• Intervjua personer i området utifrån framtaget material
• Dokumentera resultat enligt instruktioner
• Bidra till en strukturerad och professionell datainsamling
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på universitet/eller högskola
• Är tillgänglig samtliga dagar och tider
• Har erfarenhet av eller intresse för intervjumetodik/akademiska metoder
• Trivs med att ta kontakt med nya människor
• Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen är det viktigt att vara serviceminded med en positiv attityd. Du är ansvarsfull och trivs med att möta människor!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
