Interventionssköterska/sjuksköterska, Kärlsektionen Kirurgcentrum, Umeå
2026-03-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård.
Kärlkirurgiska sektionen ansvarar för all kärlkirurgisk vård inom Region Västerbotten samt för den högspecialiserade kärlkirurgin inom Norra sjukvårdsregionen. Verksamheten utreder och behandlar patienter med sjukdomar i halskärlen, stora kroppspulsådern (aorta), kärl till bukorgan, perifera kärl i extremiteterna samt vissa venösa sjukdomar.
Den endovaskulära verksamheten har utvecklats starkt under de senaste åren och fortsätter att växa. Vi söker nu en sjuksköterska eller röntgensjuksköterskamed erfarenhet eller intresse av interventionell verksamhet som vill vara med och bidra ivårt arbete. Det endovaskulära teamet består idag av kärlkirurger, röntgensjuksköterska och operationsplanerare, och präglas av nära samarbete och hög specialistkompetens.
Vill du arbeta i en högspecialiserad verksamhet där teknik, medicinsk utveckling och teamarbete går hand i hand? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens, utvecklas i din yrkesroll och göra skillnad för våra patienter.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som interventionssjuksköterska hos oss bidrar du med din unika kunskap och ditt engagemang i uppbyggandet och utvecklingen av den endovaskulära verksamheten. Din roll är betydelsefull och ditt arbete kräver såväl teamarbete som självständighet.
Arbetsuppgiften består av aktivt deltagande i de endovaskulära ingreppen som utförs på enheten, samt hantering av vår röntgenutrustning och material, och bidra till utveckling och utbildning av den endovaskulära metoden. Arbetstiden är dagtid men beredskapstjänstgöring kan komma att ingå enligt överenskommelse.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska, meriterandemed erfarenhet av kärlintervention. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift. Vi söker dig som är engagerad, positiv, nyfiken, kvalitetsinriktad och självgående. Både arbetsuppgifter och arbetstempo varierar hos oss så du bör gilla omväxling och ha lätt att ställa om utifrån vad situationen och personen kräver.
