Internship in Project Management Office & Product Management
Bosch Thermoteknik AB / Marknadsföringsjobb / Tranås Visa alla marknadsföringsjobb i Tranås
2026-06-09
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Company Description
Bosch Thermoteknik AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer avancerade värmepumpar som utvinner energi från naturens egna resurser – berg, vatten och luft.
I Tranås finns både vår produktionsenhet och vårt kompetens- och utvecklingscenter, där vi ständigt strävar efter att ligga i framkant. Här skapar vi smarta lösningar som förenklar vardagen, bidrar till en grönare framtid och ger våra kunder trygghet och komfort.
Vi tror på teknik som gör skillnad – teknik som är Invented for life.
Job Description
Ditt bidrag till något stort
Stödja projekt- och produktchefer i strategiska och operativa uppgifter
Förbereda och delta i projektworkshops, portföljgenomgångar och aktiviteter kopplade till produktstrategi
Stödja analyser av marknad, konkurrenter och kundkrav för framtida värmepumpslösningar
Förbereda material och delta i möten med senior ledning
Presentera resultat och rekommendationer i en internationell miljö
Driva mindre förbättringsinitiativ och tvärfunktionella uppgifter självständigt
Arbeta med verktyg för projekt-, portfölj- och produktledning
Förbättra nuvarande projektledningsprocesser och arbetssätt inom produktlivscykelhantering
Praktikperiod: 6 månader, med önskad start i september 2025
Plats: på plats i vår fabrik i Tranås, Sverige
Qualifications
Det som kännetecknar dig
Du studerar för närvarande på kandidat- eller masternivå inom teknik eller liknande område
Förmåga att hantera och prioritera i en föränderlig miljö
Förmåga att arbeta självständigt och att enkelt ta kontakt med andra människor
God analytisk förmåga
Du är strukturerad men kan samtidigt tänka "outside the box"
Goda kunskaper i olika arbetsverktyg, särskilt Jira, Excel och PowerPoint
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska; svenska är meriterande
Tidigare erfarenhet av projektledning eller agil utveckling är ett plus
Additional Information
Det vi erbjuder dig
Vi erbjuder ekonomisk ersättning för att stödja dig under din praktikperiod
Vi kan erbjuda gratis boende i Tranås
För att främja ditt välmående erbjuder vi ett friskvårdsbidrag som kan användas för träning, sport eller andra friskvårdsaktiviteter
Vi står för dina resekostnader från din bostadsort till Tranås för att underlätta din flytt
Du får värdefull erfarenhet av att arbeta i ett internationellt företag med globala kontaktytor
Välkommen till Tranås – hjärtat av Bosch Home Comfort i Sverige
Tranås, vackert beläget vid idylliska sjön Sommen och omgivet av skogar och naturreservat, är hem för Bosch Thermoteknik AB i Sverige. Här arbetar över 600 medarbetare inom produktion samt forskning och utveckling av innovativa värmelösningar för en hållbar framtid.
På Bosch bryr vi oss om dig, vår verksamhet och miljön.
Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi hjälper dig att utvecklas både i karriären och som person. Livet handlar om balans, och vi stöttar dina mål, oavsett om de handlar om nya utmaningar, utveckling eller tid för familj och fritidsintressen.
Bli en del av en arbetsplats som värdesätter individualitet, öppenhet och förtroende, där du kan vara dig själv och inspireras av olika perspektiv från hela världen.
Kom till oss i Tranås och var med och forma morgondagens energilösningar – på en arbetsplats där innovation möter livskvalitet.
Här hittar du inte bara ett jobb – utan en livsstil. #LikeABosch Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bosch Thermoteknik AB
(org.nr 556262-9062)
Hjälmarydsvägen (visa karta
)
573 38 TRANÅS Jobbnummer
9956080