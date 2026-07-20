Internrevisor med fokus på IT till Försvarsmakten
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2026-07-20
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Vill du använda din kompetens inom internrevision för att göra verklig skillnad? Söker du en roll där du får kombinera kvalificerad granskning med ett viktigt samhällsuppdrag? Hos Försvarsmaktens internrevision får du en unik möjlighet att granska, påverka och bidra till utvecklingen av en verksamhet som är avgörande för Sveriges säkerhet och framtid. Vi söker dig som vill arbeta nära verksamheten, ledningen och strategiska frågor i en organisation som växer och utvecklas i snabb takt.
Vilka är vi?
Försvarsmaktens internrevision rapporterar direkt till myndighetsledningen – överbefälhavaren och generaldirektören. Vårt uppdrag är att skapa värde genom oberoende granskning, rådgivning och utveckling av den interna styrningen och kontrollen.
Vi är ett team med tio erfarna medarbetare med både civil och militär bakgrund. Tillsammans kombinerar vi bred kompetens, hög integritet och ett starkt engagemang för verksamhetens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som internrevisor med fokus på IT leder och genomför du granskningar av verksamheter, system och processer inom hela Försvarsmakten. Du arbetar nära ledningen med att identifiera risker, utvärdera intern styrning och kontroll samt analysera hur IT och digitalisering stödjer verksamhetens mål.
Rollen är unik genom att du verkar i skärningspunkten mellan verksamhet, teknik, informationshantering och försvarsförmåga. Du kombinerar analys, rådgivning och verksamhetsutveckling i en komplex miljö med stor samhällspåverkan.
Rollen erbjuder stor variation, många kontaktytor och ett betydande eget ansvar, samtidigt som du får möjlighet att påverka verksamheten på både operativ och strategisk nivå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, leda och genomför internrevisioner med fokus på IT och digitala miljöer
Analysera risker samt utvärdera styrning, kontroll och effektivitet i verksamheter, processer och system
Presentera slutsatser och rekommendationer för chefer och ledning
Bidra med specialiststöd inom IT-, system- och styrningsfrågor
Följa utvecklingen inom IT, cybersäkerhet och digitalisering
KRAVPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Relevant akademisk examen eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell och relevant erfarenhet av revision eller granskning med inriktning mot IT-verksamhet
Aktuell och relevant erfarenhet av att använda digitala verktyg och dataanalys som stöd i revisions- och granskningsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska – i såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, nyfiken och har ett genuint intresse för att förstå verksamheter på djupet. Du är förtroendeingivande och kommunikativ, med förmåga att skapa goda relationer och föra konstruktiva dialoger. Samtidigt arbetar du självständigt med hög integritet och känner dig bekväm med att utmana befintliga arbetssätt, ställa relevanta frågor och driva förbättringsarbete.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
CISA-certifiering eller motsvarande
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet från försvars-, säkerhets- eller samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet från Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning, om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm – resor förekommer i tjänsten
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Anders Thunholm via växel 08-788 7500
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Urval och fortsatt arbete i processen påbörjas v.35. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006438