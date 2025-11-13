Internmedicinare sökes till spännande uppdrag i Europa
2025-11-13
Är du redo för ett litet äventyr?
Vi har fått ett unikt uppdrag från ett sjukhus utanför Skandinavien, beläget i Europa. Sjukhuset söker kvalificerade internmedicinare för både korta och långa uppdrag. Resa och boende bekostas av sjukhuset.
Som internmedicinare vid vårt samarbetssjukhus får du möjlighet att arbeta i en internationell, professionellt stimulerande och modern vårdmiljö.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Utredning, diagnostik och behandling av patienter med internmedicinska sjukdomar
Samarbete med andra specialister för att säkerställa helhetsorienterad patientvård
Deltagande i multidisciplinära möten och kliniska ronder
Handledning och utbildning av yngre läkare och annan vårdpersonal
Aktivt bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete
Förmåner:
Konkurrenskraftig lön anpassad till uppdragets längd och komplexitet
Resa och boende bekostas av sjukhuset
Flexibla uppdragsperioder från 3 månader till 3 år
Vem är du?
Legitimerad läkare från EU/EES med specialistkompetens i internmedicin
Du talar och skriver flytande engelska
Du söker både professionell och personlig utveckling genom internationell erfarenhet
Anpassningsbar, engagerad och samarbetsinriktad
Redo för ett spännande äventyr med nya utmaningar
Vill du veta mer?
Detta är en unik möjlighet att utveckla dig som internmedicinare i en europeisk sjukhusmiljö, samtidigt som du, och eventuellt din familj, får uppleva nya kulturer och miljöer.
Hör gärna av dig om du vill ha mer information om platsen och övriga detaljer, så kan du lättare bedöma om detta kan vara rätt för dig.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
