Internlogistiker till företag inom försvars- och säkerhetsindust
Uniflex AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-09-25
Om tjänsten
Vill du vara med och bygga upp framtidens produktionsflöden i en avancerad industriell miljö? Vi söker nu en internlogistiker som vill ta en nyckelroll i att utveckla och optimera flöden för en lågvolymsprodukt i ett taktat flöde.
Som en del av projektteamet blir du central i att säkerställa hela värdekedjan, med fokus på internlogistiken. Uppdraget genomförs parallellt på företagets anläggningar i Järfälla och Arboga, vilket innebär att resor mellan orterna ingår i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Genomföra värdeflödesanalyser för att identifiera och förbättra logistiska processer
• Skapa och implementera internlogistiska system som möter produktionskraven
• Optimera lager och materialflöden (förråd, verkstadsförråd, mellanlager)
• Utveckla påfyllningsstrategier, rutiner och visuell styrning
• Ta fram modeller och verktyg för materialförsörjning internt
• Samverka nära med kollegor inom externlogistik samt övriga projektmedlemmar
• Säkerställa att flödet implementeras både fysiskt och i ERP-systemet
Kvalifikationer
• Högskole- eller civilingenjör inom produktion, logistik eller liknande
• Erfarenhet av att sätta upp produktionsflöden för taktat flöde, gärna i verksamheter med låg volym och hög variation
• Tidigare arbete med verksamhetsutveckling i produktionsmiljöer, kopplat till fysiska och/eller verktygsmässiga flöden
• Vana vid att arbeta i ERP-system, gärna IFS, samt god förståelse för produktstrukturer
• Ledarerfarenhet från att driva mindre grupper eller team
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är social, analytisk och drivande. Du har lätt för att kommunicera och koordinera korsfunktionellt, och du kan både sälja in och realisera idéer. Din presentationsförmåga är god och du kan vid behov formulera business case som stöd för dina lösningar.
Övrig information
Placering: Järfälla (resor till Arboga ingår)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
