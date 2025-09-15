Internkonsult inom Stockholm stad- vi söker seniora tekniska projektledare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelningen för digitalisering, it och telefoni (DIT) är en verksamhet med interna konsulter som startade i augusti 2023.
Vårt uppdrag är att bidra till att öka takten, leveranskvaliteten och effektiviteten i stadens digitaliseringsprojekt. Idag är vi ett team med stor erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Det är stor efterfrågan på våra tjänster och vi behöver nya kollegor som vill bidra till avdelningens och stadens utveckling, vi söker just nu efter juniora internkonsulter/projektledare och seniora projektledare. Du kommer att ha stora möjligheter att tillsammans med dina kollegor forma arbetssätt, metoder och kultur för den nya avdelningen.
Vi erbjuder
Utöver att vara del av vårt fantastiska team har du fina förmåner som anställd hos oss:
bra flextidsvillkor, generöst friskvårdsbidrag, vinter- samt sommararbetstid, semesterväxling och förmånlig tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att jobba inom staden - klicka på Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat landskap i moderna och nyrenoverade lokaler i närheten av Globens tunnel- och tvärbanestation.
Din roll
Vi söker nu dig som tycker att jobbet som internkonsult inom Stockholms stad låter spännande och som vill bidra till avdelningens övergripande mål - att öka takten, leveranskvaliteten och effektiviteten i stadens digitaliseringsprojekt.
Som intern konsult på DIT har du hela staden som möjlig kund. Du kommer att ingå i olika typer av spännande uppdrag som varierar i tid och innehåll utifrån verksamheternas behov. Tillsammans med kompetenta kollegor inom serviceförvaltningen och övriga staden har du möjligheten att göra ett viktigt arbete för staden och dess medborgare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning t.ex. systemvetare, ingenjör, informationsteknik, datateknik, eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som är relevant för uppdraget. Det ska tydligt framgå i ditt CV.
erfarenhet av att arbeta som konsult.
minst fem års erfarenhet som teknisk projektledare
erfarenhet av att planera och leda stora, alternativt komplexa, it- eller teknikprojekt med ansvar för leveranser.
erfarenhet och god förståelse för molnbaserade tjänster, arkitektur och informationssäkerhet.
Det är meriterande om du har:
arbetat som it- eller managementkonsult.
haft anställning eller uppdrag inom offentlig sektor.
arbetat med agila metoder och som scrum master.
arbetat med testledning och kravanalys.
arbetat som verksamhetsutvecklare eller förändringsledare.
I den här rollen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Rollen som intern konsult kräver att du kan arbeta självständigt, att du är van att leda, utmana, analysera och du är inte främmande för att själv producera material och leverera resultat. Du är en lagspelare som har förmåga att skapa samsyn, se lösningar och arbeta mot gemensamma mål. Det är viktigt att du känner dig trygg i att ha en kontinuerlig dialog med kollegor, objektledare/-ägare, konsulter och leverantörer i frågor som rör bland annat teknik, arkitektur och informationssäkerhet. Du är kommunikativ och coachande och har både strategisk och operativ förmåga. Du ser till helheten, kan sätta dig in i nya verksamheter och förstå deras behov och delta och bidra i olika parallella samarbeten och projekt.
Din ansökan utan det personliga brevet
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå från ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
En varm hälsning från din blivande chef
Magnus Malmborg heter jag och det är jag som är din blivande chef. För mig är det viktigt att vara en engagerad, tydlig och tillgänglig ledare. Jag visar stor tillit till mina medarbetare och tycker att vi ska ha en bra balans mellan uppdrag och fritid. Det är viktigt att vi tillsammans bygger den nya avdelningen, lyckas med våra uppdrag och uppsatta mål. Jag kommer att jobba för att vi ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och att vi utvecklar oss själva, avdelningen och över tiden bidrar till utvecklingen av Stockholms stad inom digitalisering, it och telefoni.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 370 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
