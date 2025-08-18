Internationella ambassadörer: inriktning kinesiska sociala medier
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitet strävar efter att vara ett internationellt lärosäte som attraherar internationella studenter. Idag erbjuder vi omkring 80 masterprogram och flera kandidatprogram på engelska som är öppna för internationella sökanden.
För att kommunicera med blivande och nuvarande internationella studenter använder vi studentambassadörer - befintliga studenter som kan representera universitetet och dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att vara student vid Göteborgs universitet. Studentambassadörer medverkar också i universitetets välkomstprogram och olika evenemang under läsåret för att ge internationella studenter en bra start på sina studier.
Som en del av vårt internationella utåtriktade arbete är vi aktiva på olika kinesiska sociala medieplattformar, där våra studentambassadörer spelar en nyckelroll i att representera universitetet för presumtiva studenter från Kina.
Placeringen är vid Kommunikationsenheten, som är en del av universitetets gemensamma förvaltning. Vi arbetar med kommunikation inom många olika områden: press, forskningskommunikation, digitala kanaler, studentrekrytering, visuell identitet mm. Arbetsuppgifter förekommer även vid universitetets International Centre.
Arbetsuppgifter
Som internationell studentambassadör är du en del av ett team med cirka 15-20 ambassadörer från hela världen med olika utbildningsbakgrunder och studieområden. Två av våra ambassadörer fokuserar på kinesiska sociala medier.
Huvuduppgifterna för våra ambassadörer är:
• Att skapa och hantera innehåll för sociala medier: hjälpa till att representera Göteborgs universitet på plattformar som Weibo, WeChat och Xiaohongshu, ge information och inspiration, planera och producera innehåll för presumtiva studenter från Kina.
• Att kommunicera med presumtiva internationella studenter för att ge information om hur det är att studera vid Göteborgs universitet.
• Att stötta vårt välkomstprogram för nya internationella studenter samt medverka vid evenemang under hela läsåret.
Andra arbetsuppgifterna som studentambassadör är varierande och flexibla, och under läsåret finns det möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter. Exempel på specifika arbetsuppgifter är:
• Att delta i och vara värd för webbinarier och digitala evenemang
• Att medverka vid virtuella utbildningsmässor
• Att skapa innehåll för sociala medier
• Att planera och genomföra event för nya studenter (t.ex. förberedelser, logistik, aktiviteter under eventet, samt agera guide för besökare)
• Att organisera sociala aktiviteter för nya och nuvarande internationella studenter
• Att delta i informationspass om olika ämnen, exempelvis livet i Sverige, utbytesstudier och praktikmöjligheter
Anställningen är intermittent/vid behov och betalas på timbasis. Det finns inga fasta arbetstider. Under läsåret kommer olika perioder vara mer eller mindre arbetsintensiva.
Som internationell studentambassadör är dina uppdrag flexibla, och du kan bidra med dina egna erfarenheter och intressen. Du kan både planera mycket av ditt arbete självständigt eller arbeta tillsammans med andra ambassadörer - naturligtvis alltid så det passar med dina studier.
Du kommer att kunna utföra ditt arbete hemifrån men är också välkommen till Kommunikationsenhetens och International Centres kontor för möten och arbetspass.
Kvalifikationer
• Krav på att du är student vid Göteborgs universitet
• Krav på att du studerar ett internationellt kandidat- eller masterprogram
• Krav på mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kinesiska
• Krav på mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska
• Krav på erfarenhet av att skapa innehåll för sociala medier, särskilt tidigare nämnda sociala medieplattformar (Weibo, WeChat, Xiaohongshu)
• Meriterande: tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
För att vara lämplig för detta uppdrag behöver du ha en serviceinriktad inställning och tycka om att arbeta med människor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, motivation och ansvarstagande. Du kan inspirera presumtiva internationella studenter och delar gärna med dig av dina erfarenheter som student. Du är strukturerad och har lätt för att förmedla information på ett tydligt och precist sätt
Anställning
Anställningen är en intermittent anställning från den 1 oktober 2025 till den 30 september 2026 med placering vid Kommunikationsenheten i Göteborg.
Timlön: 150 kr.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Maria Eriksson, sektionschef, 031-786 57 07, maria.eriksson@gu.se
eller Matthias Teich, kommunikatör, 031-786 67 19, matthias.teich@gu.se
.
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev
• Studentintyg
I din ansökan, vänligen ange vilket program och vilken termin du studerar. Bifoga gärna exempel/arbetsprov på innehåll som du har skapat eller varit med och tagit fram. Ansökan ska vara skriven på engelska. Anställningsintervjuer kommer att genomföras på engelska.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-08
