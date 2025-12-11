Internationell sekreterare med stort intresse för internationellt arbete!
2025-12-11
Är du intresserad av EU- och globala samarbeten och vill bidra till att Finansinspektionens internationella arbete fungerar effektivt i praktiken? Vi söker nu en engagerad internationell sekreterare för att driva och samordna vårt internationella arbete på område Marknader.
Om jobbet
Finansinspektionens (FI) och område Marknaders internationella arbete är ett viktigt verktyg i myndighetens uppdrag om att värna den finansiella stabiliteten och väl fungerade marknader med konkurrens, ett högt konsumentskydd och ett finansiellt system som bidrar till en hållbar utveckling. FI:s internationella engagemang väntas öka de kommande åren, vilket kräver effektiv samordning inom området och myndigheten. Med tanke på den omfattande mängd regelverk som området ansvarar för är samordning av det internationella arbetet ett betydande och viktigt uppdrag.
En nyckelroll i detta arbete är områdets internationella sekreterare, med ansvar för att koordinera och administrera det löpande internationella arbetet. Rollen omfattar bland annat hantering av administrativa uppgifter kopplade till Esma (European Securities and Markets Authority) och Iosco (International Organization of Securities Commissions). Det innebär att bevaka och hantera mejltrafik från Esmas och Ioscos styrelser samt att sköta administration inför, under och efter beredningar inför möten i styrelserna och större Esma-kommittéer.
Sekreteraren ansvarar även för koordinering och informationsdelning av flertalet uppgifter, bland annat av skriftliga förfaranden (beslut) inom Esma och Iosco samt diarieföring kopplat till dessa organisationer. Arbetet innefattar även administration av andra uppgifter relaterade till samordning av internationellt arbete, exempelvis stöd vid internationella besök på område Marknader.
Tillsammans med områdets seniora internationella samordnare utgör rollen ett centralt nav för det internationella arbetet. Då rollen är ny på Finansinspektionen finns det stora möjligheter för rätt kandidat att utforma arbetet i samarbete med avdelningschefen och den seniora internationella samordnaren.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har gymnasieutbildning
• har mycket god servicekänsla och förmåga att samtidigt med noggrannhet hantera och samordna en stor mängd uppgifter av administrativ karaktär
• har minst två års erfarenhet av samordning och hantering av en stor variation av uppgifter av administrativ karaktär och är van att stötta flera roller
• har goda kunskaper i Officepaketet
• har uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• eftergymnasial utbildning
• akademiska studier i statsvetenskap, ekonomi eller juridik
• utbildning med inriktning på EU-kunskap
• förståelse för lagstiftningsprocessen på EU-nivå och kunskap om EU-institutioner
• kunskaper om det finansiella systemet och de finansiella marknaderna
• erfarenhet att arbeta i en internationell miljö.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• vara hjälpsam, flexibel och bemöta andra på ett vänligt och respektfullt sätt.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
