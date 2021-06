Internationell Säljare Asien - till Hammar Maskin - Framgång Borås AB - Säljarjobb i Bollebygd

Prenumerera på nya jobb hos Framgång Borås AB

Framgång Borås AB / Säljarjobb / Bollebygd2021-06-30HAMMAR MASKIN AB utvecklar, tillverkar och marknadsför sidlastare med varumärket HAMMAR. Vi är marknadsledande och med en exportandel på 95% säljer vi till mer än 117 olika länder. Vi har även tillverkning i egna bolag i Australien, Nya Zeeland, Malaysia och USA. Vår fabrik ligger i Olsfors 18 km väster om Borås och ca 40 km öster om Göteborg, nära motorvägen. Vi är för närvarande ett hundratjugotal anställda i Sverige och har högsta kreditvärdighet samtliga år sedan 2002. www.hammarlift.com Välkommen till Hammar! Vi tillhör de absoluta marknadsledarna vad gäller utveckling och produktion av högklassiga, kundunika sidlastare till en global och ständigt växande marknad.Med mer än 45 års erfarenhet sätter vi standarden för smart och enkel containerhantering av högsta kvalitet till hela världen, alla våra sidlastare är dessutom tillverkade i Olsfors.Vi märker av en ökad efterfrågan på vår internationella marknad och behöver förstärka vårt team med ny medarbetare till vår Säljavdelning för marknaden i Asien.I rollen som Internationell säljare Asien erbjuds du ett självständigt, roligt och omväxlande arbete där du blir en viktig kugge i vår framtida tillväxt och framgång. Dina närmaste kollegor kommer vägleda dig och bygga upp din kunskap till en nivå som ökar din självständighet. Samarbetet sker till stor del tillsammans med Teknisk säljsupport och Konstruktionsavdelningen. Tjänsten är till för dig som gillar att befinna sig mitt i affären och som motiveras av utmaningen att få till en bra lösning för kund och Hammar Maskin, i en internationell miljö.Du kommer ha många direkta internationella kundkontakter inom en viss region. Dina dagar fylls snabbt med kundbesök och intressanta affärer. Du kommer även att representera företaget vid de mässor, på vilka Hammar Maskin medverkar.Du förväntas utveckla din region och leverera enligt avtal, på ett professionellt sätt. Din närmaste chef är VD 'n på huvudkontoret i Olsfors.Arbetet kräver cirka 100 resdagar per år som du själv planerar för att få ihop livspusslet. Din dagliga arbetsplats är på huvudkontoret i Olsfors, där finns även dina kompetenta säljkollegor, produktion och utveckling.Hammar Maskin har nolltolerans mot mutor samt mot intag av alkohol under arbetstid, så som vid kundmöten.2021-06-30Känner du igen dig är du varmt välkommen att söka.Du är självgående, samtidigt samarbetsinriktad och får saker att hända. Ett inkluderande och prestigelöst förhållningssätt är naturligt för dig. Du kommunicerar obehindrat på engelska och svenska, det är meriterande om du kan fler språk. Du bygger positiva nätverk, såväl internt som externt. I ditt arbete är du långsiktigt.Du är intresserad av tekniska frågor och problemlösning i en internationell miljö, där du vill vara starkt bidragande till positiva affärer.Vissa regioner är under stor utveckling och har stor potential. Du behöver därför ha ett stort tålamod och kunskap för att både förstå och lära dig kulturen i dessa regioner. Har du erfarenhet från en tillverkningsindustri eller mekanisk industri samt genomfört affärer i Asien så är det starkt meriterande.Har vi väckt din nyfikenhet och vill du veta mer?I denna rekrytering samarbetar Hammar Maskin med FRAM. Vi ser fram emot att få din ansökan via www.framrekrytering.se så snart som möjligt. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Czudowska 0735-17 37 89. Intervjuer kommer att ske löpande varför det är bäst att inte dröja med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-30Framgång Borås AB5838645