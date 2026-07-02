Internationell koordinator inom EU- och strategiska energifrågor
Svenska Kraftnät / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-07-02
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Ta dig an utmaningen med oss i rollen som internationell koordinator. Hos oss blir du en del av en dynamisk arbetsplats med många spännande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Svenska kraftnäts internationella sekretariat ansvarar för att samordna Svenska kraftnäts internationella arbete samt stötta generaldirektören inför internationella högnivåmöten. Sekretariatet verkar stödjande till övriga organisationen i det internationella arbetet och bidrar till informationsutbyte och koordinering. I uppdraget som internationell samordnare ingår även omvärldsbevakning av olika EU-initiativ samt att ta fram analyser och ståndpunkter. Beroende på din bakgrund och kompetens kan du också komma att delta i olika internationella arbetsgrupper.
Tjänsten kommer även att innefatta:
Operativt och strategiskt arbete med syfte att samordna Svenska kraftnäts internationella arbete.
Bedriva omvärldsbevakning och vid behov ta fram ståndpunkter i aktuella frågor och analysera initiativ och förslag från EU-kommissionen.
Bidra till att skapa strukturer och processer som underlättar det internationella arbetet i organisationen samt förankra och synliggöra arbetet för ett proaktivt och effektivt arbetssätt.
Bred samverkan med enheter, organisationer och myndigheter där du driver och koordinerar frågor framåt samt planerar och organiserar arbetet för att nå resultat.
Delta i relevant internationellt arbete, exempelvis i arbetsgrupper inom Entso-E och på nordisk nivå, samt vid behov i andra sammanhang, främst på EU-nivå.
Delta i enhetens övriga arbetsuppgifter.
Du får möjlighet att utveckla och stötta den interna organisationen avseende det internationella arbetet och får möjlighet att vara med och utveckla det internationella sekretariatets arbete, både operativt och strategiskt.
Som internationell samordnare tillhör du det internationella sekretariatet som idag består av två medarbetare. Sekretariatet är placerat på enheten Internationellt och regulatoriskt som tillhör avdelningen Systemstrategi på division System. Enheten består idag av 11 medarbetare.
Om dig
Skallkrav
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs i en utåtriktad roll där du bygger goda relationer med enheter, organisationer och myndigheter. Du arbetar strukturerat och planerar samt organiserar ditt arbete för att nå resultat. Du är vetgirig och har ett intresse för att förstå och utveckla frågor inom energiområdet i en internationell kontext. Med ett kreativt förhållningssätt tar du initiativ och bidrar till att utveckla arbetssätt och hitta lösningar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en universitetsexamen, gärna inom teknik, ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även erfarenhet av:
Flera års erfarenhet av arbete inom energiområdet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av internationellt arbete.
Kunskap om europeiska lagar och regelverk.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processarbete.
Erfarenhet från offentlig verksamhet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Utlandsresor kan förekomma ett par gånger om året, ibland med övernattning.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026.
Vid din ansökan kommer du att besvara ett antal frågor istället för att bifoga ett personligt brev. Vi behöver endast ditt CV.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna
Johanna Whitlock, rekryterande chef, 010-475 9810
Anna Charles, rekryterare, 010-489 2328
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9988557