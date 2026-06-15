Internationell exekutiv producent och säljansvarig
Giants and Toys content providers AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Välkommen till en kreativ arbetsplats med stort engagemang och driv.
Vi söker nu en internationell exekutiv producent och säljansvarig.
Arbetet innebär främst att driva våra försäljningsinsatser i Europa, med huvudmarknader Sverige, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna. Du har också ansvar för all PR, våra sociala medier och nyhetsbrev. Du genomför en eller flera produktioner varje år. Arbetet inkluderar även att hitta nya regissörstalanger och hjälpa dem utvecklas.
Tjänsten är baserad i Stockholm men innebär en del resande för att främja kundrelationer utanför Stockholm.
Vi söker en person som talar flytande engelska, med ett internationellt nätverk och tidigare erfarenhet som producent för större internationella produktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: katti@giants.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Giants and Toys content providers AB
(org.nr 559234-0623) Arbetsplats
Giants & Toys content providers AB Jobbnummer
9964866