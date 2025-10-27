International Sales & Marketing Coordinator Till Saltwell
2025-10-27
Saltwell AB är ett innovativt svenskt företag med internationell närvaro, som erbjuder en banbrytande produkt. Vårt salt ser ut, smakar och fungerar precis som vanligt salt - men innehåller naturligt mindre natrium. Redan idag används Saltwell av livsmedelsproducenter världen över som vill möta både konsumenternas och myndigheternas ökade krav på hälsosammare alternativ - utan att kompromissa med smak eller kvalitet. Med vår unika produktionsmetod är Saltwell en nyckelspelare i utvecklingen av nästa generations livsmedel. Nu tar vi nästa steg i vår tillväxtresa! Läs mer på www.saltwellsalt.com
Vill du arbeta med internationell försäljning och marknadsföring i ett svenskt bolag som arbetar på global marknad då kan detta vara din nästa roll.
ROLLEN
Som International Sales & Marketing Coordinator är du navet i vår internationella sälj & marknadsteam. Du arbetar med flera olika marknader med våra globala distributörer, hanterar kundkontakter, koordinerar försäljningsinsatser och ansvarar för att planera, producera och implementera marknadsföringsaktiviteter som stärker Saltwell's varumärke och utvecklar våra affärer. Rollen är baserad på huvudkontoret i Göteborg och du rapporterar till Försäljningschef.
Din roll innebär bl.a.
• Stötta våra återförsäljare och distributörer i deras försäljningsarbete
• Koordinera offerter, avtal och orderhantering
• Följa upp leads och identifiera nya affärsmöjligheter
• Samordna produkt- och säljutbildningar
• Delta i mässor, kundbesök och internationella events
• Skapa säljmaterial, content och case studies för olika marknader
• Koordinera mässor, kundevent och branschaktiviteter globalt
• Samverka med byråer, distributörer och externa partners
• Analysera marknadstrender, kundbeteenden och konkurrenter
• Säkerställa en konsekvent kommunikation i alla kanaler - från webb och sociala medier till trycksaker och PR
• Vara en nyckelspelare i utvecklingen av vår digitala närvaro och vårt CRM-system.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har minimum 5 års erfarenhet av en roll inom försäljning och marknad. Idealt har du erfarenhet av en liknande befattning och har därmed god förståelse för tjänstens komplexitet. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du har ett eget driv, är strukturerad, gillar att arbeta med varierade uppgifter, tycker om att koordinera, är modig och tänker professionellt och affärsmässigt i alla lägen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är strukturerad och noggrann och med ett öga för detaljer.
• Minimum 3 års erfarenhet av B2B-marknadsföring
• Relevant eftergymnasial utbildning, gärna från högskola
• Har mycket god kommunikationsförmåga
• Stark digital kompetens - gärna erfarenhet av CRM-system, content marketing, sociala medier och e-postkampanjer
• Är van att jobba i en internationell miljö och driva projekt från idé till leverans
• Är strukturerad, självgående och gillar att arbeta i en entreprenöriell miljö
• Erfarenhet av livsmedelsindustrin är meriterande
• Goda IT-kunskaper och erfarenhet av Excel
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
PERSONLIGT
Som person är du en strukturerad "doer" som gillar att skapa långsiktiga samarbeten och relationer och trivs med att vara en del i ett team. Du är resultatfokuserad och har en förmåga att se helheten och förstå affären och vad som behöver göras - prioritera och få det gjort. Du gillar utmaningar och tar dig an dem på ett kreativt och lösningsorienterat sätt. Du har lätt för att pendla mellan strategiska och praktiska arbetsuppgifter och gillar mixen.
ANSÖKAN/KONTAKT
Vi samarbetar md rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering. Ansök på www.yourtalent.se
Kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller johan.sjoberg@yourtalent.se
för vidare information.
Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
