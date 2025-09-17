Internal Logistics Manager sökes till kund i södra Stockholm
Är du driven, strategisk och vill leda logistiken inifrån med fokus på ständiga förbättringar och kostnadseffektivitet? Vi söker nu en Internal Logistics Manager till vår kund i södra Stockholm för att ta ansvar för det interna logistiska flödet och driva förbättringsarbete som gör skillnad.
Uppdraget
Som Internal Logistics Manager får du en central roll med personalansvar för ett team inom lagret samt att optimera och utveckla de interna logistiska processerna. Det innebär att du:
Leder och coachar ett team inom lagerhantering, materialflöde, orderplock och utleverans
Identifierar flaskhalsar och ineffektiviteter i de interna flödena och driver förbättringsinitiativ (t.ex. Lean, 5S, Kaizen)
Ansvarar för att mäta och följa upp nyckeltal (KPI) såsom leveransprecision, lagernoggrannhet och plockeffektivitet
Implementerar och förbättrar system och processer för att skapa kostnadsbesparingar, minimera spill och optimera utnyttjandet av personal och utrustning
Samarbetar nära med produktion, inköp och transport för att säkra ett effektivt flöde
Skapar och underhåller kvalitétsstandarder och säkerställer att arbetsmiljö och säkerhet uppfyller både interna krav och lagstiftning
Vem du är
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en ledarroll inom lager eller transport med ansvar för förbättring och utveckling. Du har en god förståelse för att prioritera och samordna komplexa flöden. Därtill är du kommunikativ och har förmåga att samarbeta mellan olika avdelningar och nivåer i en organisation. Du är driven, självständig, målinriktad och har ett problemlösande förhållningssätt.
För att passa i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet inom intern logistik, tillverkande produktion eller liknande, gärna med ansvar för utveckling och förbättringsarbete
Bevisad förmåga att leda team och driva förändring. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och tar initiativ
Analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta metodiskt med nyckeltal för att styra och förbättra verksamheter
God förståelse för Lean-principer, kontinuerligt förbättringsarbete, processkartläggning och optimering av flöden
Erfarenhet av att budget- och kostnadsansvar, där du kan visa på tidigare resultat av kostnadsbesparingar och effektiviseringar
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
