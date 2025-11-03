Intern kompetensutveckling köksbiträde till kock inom Kostavdelningen
Örnsköldsviks kommun / Restaurangbiträdesjobb / Örnsköldsvik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örnsköldsvik
2025-11-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Arbetar du idag som köksbiträde? Har du intresset och viljan att lära dig arbetssysslor som kock finns nu möjligheten att anmäla ditt intresse till vårt interna kompetens- och utvecklingsprogram inom Örnsköldsviks kommuns kök!
Under en begränsad tid kommer du arbeta som köksbiträde 75% i köket på Nolaskolan och arbetstid upp till 100% gör du tillsammans med handledare.
Under den tiden kommer du att se, lära och utföra arbetsmoment som hör till våra kock sysslor som att beräkna, bereda och tillaga mat till olika målgrupper, specialkoster och i konsistenser.
Du kommer också få lära dig ta ut och räkna om recept, lägga/hämta beställningar i kostdataprogram, planera och lägga varubeställningar. Teoretiska delar som kommer att ingå är att läsa, förstå och tillförskaffa dig kunskap i övergripande riktlinjer, rutiner och arbetsmetoder.
Kompetensutvecklingen ger inte kock examen däremot kommer du få intyg på programmets olika delar och diplom så du kan arbeta som kock inom vår kommunala köksverksamhet.
Erfarenhet av arbete som köksbiträde är meriterande.
Giltigt körkort, behörighet B är meriterande.
När du ansöker kommer du att få motivera varför du önskar gå denna kompetensutveckling till kock.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Malin Liv malin.liv@ornskoldsvik.se 0732703577 Jobbnummer
9584589