Interimskonsulter inom HR sökes för spännande uppdrag
Andara Group AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-08-19
Är du en erfaren HR-konsult - eller på väg att bli?
Andara Group söker just nu fler skickliga HR-konsulter till vårt kandidatnätverk! Vi samarbetar med många olika kunder som löpande efterfrågar kompetens inom HR för både kortare och längre interimsuppdrag - på heltid eller deltid.
Har du bred erfarenhet inom HR, arbetsrätt och ledarskap? Då kan du vara rätt person för något av våra kommande uppdrag. Exempel på uppdrag vi ofta tillsätter:
• Täcka upp under rekryteringsprocesser som drar ut på tiden eller vid föräldraledighet
• Temporärt ersätta HR-specialister eller chefer
• Leda projekt inom omorganisation, förändringsledning eller lönekartläggning
Som underkonsult via Andara Group driver du din egen vardag. Du väljer de uppdrag som passar dig bäst - utifrån din tillgänglighet, kompetens och utvecklingsmål. Vi erbjuder uppdrag med tydliga ramar, konkreta förväntningar och personlig matchning.
Du arbetar som underkonsult eller, om du föredrar, som anställd konsult hos oss. I båda fallen har du en trygg partner i Andara - vi finns med dig hela vägen.
Är du redo att ta nästa steg som HR-konsult? Skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt när rätt uppdrag dyker upp!
Vid frågor, kontakta Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Varmt välkommen att registrera ditt CV i vår databas!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
