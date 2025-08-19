Interimskonsulter inom HR sökes för spännande uppdrag

Andara Group AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-08-19


Är du en erfaren HR-konsult - eller på väg att bli?
Andara Group söker just nu fler skickliga HR-konsulter till vårt kandidatnätverk! Vi samarbetar med många olika kunder som löpande efterfrågar kompetens inom HR för både kortare och längre interimsuppdrag - på heltid eller deltid.
Har du bred erfarenhet inom HR, arbetsrätt och ledarskap? Då kan du vara rätt person för något av våra kommande uppdrag. Exempel på uppdrag vi ofta tillsätter:

• Täcka upp under rekryteringsprocesser som drar ut på tiden eller vid föräldraledighet

• Temporärt ersätta HR-specialister eller chefer

• Leda projekt inom omorganisation, förändringsledning eller lönekartläggning


Som underkonsult via Andara Group driver du din egen vardag. Du väljer de uppdrag som passar dig bäst - utifrån din tillgänglighet, kompetens och utvecklingsmål. Vi erbjuder uppdrag med tydliga ramar, konkreta förväntningar och personlig matchning.
Du arbetar som underkonsult eller, om du föredrar, som anställd konsult hos oss. I båda fallen har du en trygg partner i Andara - vi finns med dig hela vägen.
Är du redo att ta nästa steg som HR-konsult? Skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt när rätt uppdrag dyker upp!
Vid frågor, kontakta Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se.
Varmt välkommen att registrera ditt CV i vår databas!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/

Arbetsplats
Andara Professionals

Kontakt
Linda Gadd
linda.gadd@andaragroup.se
0720199209

Jobbnummer
9465837

