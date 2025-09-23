Interimschef till anläggningsenheten i kommun i Stockholm
2025-09-23
För vår kunds räkning söker vi just nu en erfaren interimschef till anläggningsenheten. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-09-29 och pågå till och med 2026-05-29, med möjlighet till förlängning upp till 4 år.
Om uppdraget
Som interimschef för anläggningsenheten kommer du att ha ett övergripande ansvar för att samordna, leda och styra anläggningsverksamheten inom bygg och anläggning. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna projekt inom bygg och anläggning, från uppstart till genomförande
Företräda verksamheten som byggherre och ombud i entreprenader
Ansvara för budget, prognoser, uppföljning och tidplaner i projekten
Säkerställa att nödvändiga avtal, tillstånd och upphandlingar genomförs
Driva utveckling av arbetssätt, rutiner och processer inom enheten
Skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling genom handledning, utvecklingssamtal och lönesättning
Bidra till en god projektkultur och främja samarbete mellan projekt och enheter
En central del av rollen är också att agera mentor för projektledare och medarbetare samt att bygga en långsiktigt hållbar struktur för enhetens arbete.
Övrigt: Start: 2025-09-29 Slut: 2026-05-29. Omfattning: 100% Placering: Stockholm. Finns möjlighet till distansarbete. Bakgrundskontroll: Bakgrundskontroll av belastningsregistret är en del av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad
Minst 20 års erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnad
Dokumenterad erfarenhet av minst tre liknande uppdrag som interimschef i en politiskt styrd organisation inom de senaste 8 åren
Erfarenhet av att leda större projekt med ansvar för ekonomi, tidplan och resurser
Önskade personliga egenskaper:
Trygg och tydlig ledare med förmåga att engagera och inspirera
Strukturerad och strategisk med god förmåga att prioritera
Kommunikativ och samarbetsinriktad, med vana att företräda organisationen externt
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
