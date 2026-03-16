Interimchef inom Projekt och utveckliing till Ronneby Miljö och Teknik AB
2026-03-16
Vill du arbeta i en central och strategiskt viktig roll inom samhällsviktig infrastruktur? Ronneby Miljö & Teknik AB söker nu en interim Projekt- och utvecklingschef som under en tidsbegränsad period får leda en avdelning med stort ansvar och påverkan. Uppdraget innebär att säkra stabil styrning, enhetligt ledarskap och fortsatt utveckling av bolagets investeringsportfölj.
OM JOBBET
Som interim Projekt- och utvecklingschef får du ett betydelsefullt uppdrag där du leder avdelningen för projekt och utveckling samt samordnar bolagets investeringsverksamhet. Rollen är både strategisk och operativ och innebär nära samverkan med bolagets ledning, kommunens tekniska förvaltning och samhällsbyggnadsfunktioner.
Ronneby Miljö & Teknik ansvarar för flera samhällskritiska infrastrukturer:
• VA
• Renhållning
• Elnät
• Fjärrvärme och fjärrkyla
• Fiber
Uppdraget ska säkerställa kontinuitet i ledarskap, investeringsstyrning och kommunal samverkan och dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar bland annat:
• Ledarskap och avdelningsansvar
• Personalansvar för ca 8-9 medarbetare
• Coachning, stöd och prioritering av avdelningens arbete
• Vidareutveckling av arbetssätt, struktur och rutiner
• Ledningsgruppsarbete
• Aktiv medlem i bolagets ledningsgrupp
• Bidra i strategiska verksamhetsfrågor
• Investeringsstyrning och portföljsamordning
• Samordna bolagets investeringsportfölj
• Leda samordningsmöten och projektuppföljning
• Rapportera status till VD och ta fram beslutsunderlag till styrelsen
• Medverka i planering av kommande investeringar
• Säkerställa resursfördelning i investeringsprojekt
• Extern samverkan
• Huvudkontakt mot kommunens tekniska förvaltning
• Samverkan med plan-, mark- och exploateringsenheter
• Bevaka bolagets intressen i samhällsbyggnadsprocesser
• Delta i strategiska samverkansforum
Uppdragets omfattning
• Start: 1 maj 2026
• Omfattning:
- 50-100 % maj-aug 2026
- 100 % aug-dec 2026
- ca 50 % jan-maj 2027
• Plats: Främst på plats i Ronneby, med möjlighet till distans 1-2 dagar/vecka beroende på arbetsuppgifter.
OM DIG
Vi söker dig som är en trygg, erfaren ledare med grund i tekniska verksamheter eller infrastruktur. Du är van vid att balansera strategiska och operativa frågor och har lätt för att navigera i miljöer med många parallella projekt och intressenter.
Du uppfyller följande krav
• Flerårig erfarenhet av chefsroller inom teknisk verksamhet eller infrastruktur
• Erfarenhet av personalansvar och ledningsgruppsarbete
• Erfarenhet av projekt- eller investeringsstyrning
• Bakgrund inom exempelvis VA, energi, elnät, samhällsbyggnad eller teknisk förvaltning
• Erfarenhet av offentlig sektor
• Trygg i samverkan mellan kommun och kommunala bolag
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Publiceringsdatum: 2026-03-16
Du är:
• Trygg och erfaren i ditt ledarskap
• Strukturerad och strategisk
• Kommunikativ och samarbetsorienterad
• Handlingskraftig och lösningsorienterad
Om Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalägt bolag som bildades 1999 och som nu är på en förändringsresa framåt tillsammans. Företaget hanterar idag elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, renhållning och fiberoptiskt nät inom Ronneby kommun. Bolaget består av 125 medarbetare och omsätter 500 mnkr årligen. Företagets värderingar utgår från kunden i fokus, respekt, arbetsglädje, ansvarstagande och etik som ska genomsyra organisationen i det dagliga arbetet.
KONTAKTINFORMATION
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringen i övrigt vänligen kontakta Sebastian Baard på sebastian.baard@adecco.se
Om du har frågor gällande registrering av konto, vänligen kontakta vår support på info@adecco.se Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Sebastian Baard Sebastian.Baard@adecco.se Jobbnummer
9800796