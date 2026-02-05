Interim Senior Redovisinggsekonom till välkänt bolag i Västerås
Agigo söker nu en senior redovisningsekonom till ett längre konsultuppdrag hos kund i Västerås. Uppdraget är start under februari och pågår året ut.
I rollen arbetar du nära bolagsansvariga och bidrar med ett tydligt helhetsperspektiv på redovisningen. Du ansvarar för kvalitet i redovisning, rapportering och dokumentation samt deltar i och driver projekt och andra frågeställningar kopplade till redovisning och regelefterlevnad. Rollen innebär också löpande dialog med andra delar av organisationen och ett aktivt bidrag till förbättringar av arbetssätt och processer.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Stöd till bolagsansvarig i redovisningsrelaterade frågor
Säkerställa kvalitet i upprättande, dokumentation och rapportering
Delta i och driva projekt kopplade till redovisning och rapportering
Säkerställa efterlevnad av interna och externa redovisningsprinciper samt lagkrav
Samverka med andra funktioner och bidra till förbättringsåtgärderBakgrund
Mycket goda kunskaper i redovisning och skatt (ÅRL, BFL, inkomst- och mervärdesskatt)
Grundläggande förståelse för IFRS
Civilekonom eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
God IT- och systemvana samt mycket goda kunskaper i Officepaketet
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är trygg, självgående och kvalitetsmedveten med god förmåga att se helheten. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl och trivs i en roll där struktur, ansvar och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Om Agigo
Agigo är ett rekryteringsföretag i Stockholm och det smarta valet för rekrytering inom accounting, controlling, management och finance. Genom datadriven precision, djup branschkunskap och ett starkt nätverk identifierar vi snabbt kandidater som passar din organisation. Med vår gedigna erfarenhet och evidensbaserade metodik garanterar vi en träffsäker matchning - varje gång.
Rätt erfarenhet. Rätt kompetens. Rätt person - Rätt enkelt om du frågar oss.Så ansöker du
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ellen Stübner på ellen.stubner@agigo.se
eller 76 000 63 82. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559329-5339) Jobbnummer
9726462