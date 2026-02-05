Interim Redovisningsekonom Till Tillväxtbolag I Stockholm
2026-02-05
Är du en erfaren och självgående Redovisningskonsult som vill bidra med din kompetens i ett bolag som aktivt driver hållbar utveckling? Just nu söker vi en kvalificerad redovisningskonsult till ett uppdrag hos ett tillväxtbolag i Stockholm som har miljö och långsiktig hållbarhet som kärna i sin verksamhet.
Uppdraget sträcker sig över 3 månader månader på heltid och ger dig möjlighet att arbeta brett inom redovisning samtidigt som du bidrar till att forma processer och arbetssätt i en verksamhet under stark utveckling.
Start önskas i början av mars fram till slutet av maj.
Vår kund befinner sig i en intensiv utvecklings- och tillväxtfas där verksamheten byggs upp samtidigt som processer etableras och förfinas. Ekonomifunktionen står inför spännande förändringar och söker nu en erfaren redovisningskonsult som vill bidra både operativt och strategiskt i en bred och utvecklande roll.Arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult blir du en central del av redovisningsteamet och arbetar nära både business control och övriga funktioner i organisationen. Du kommer att ha ett eget ansvarsområde samtidigt som du jobbar tätt tillsammans med kollegor i ett kunskapsdelande team. Rollen kombinerar löpande redovisning med förbättrings- och utvecklingsarbete, där du får möjlighet att påverka och skapa struktur i en föränderlig miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. inkludera:
• Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
• Månadsbokslut och rapportering
• Momsavstämningar och -deklarationer
• Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision
• Stöd i interna projekt såsom systembyten och redovisningsrelaterade utredningar
• Driva och delta i förbättring, utveckling och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
• Hantering av anläggningstillgångar
• Arbete i miljöer med höga transaktionsvolymerProfil
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom kvalificerad redovisning och som under flera år arbetat självständigt i liknande roller. Du har en ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet, och är trygg i hela redovisningsflödet. Erfarenhet från större organisationer eller komplexa miljöer är starkt meriterande, liksom vana vid höga transaktionsvolymer och arbete med anläggningstillgångar.
Du har ett stort systemintresse och känner dig hemma i digitala arbetssätt. Har du arbetat i SAP S/4HANA ser vi det som en extra fördel. Mycket goda kunskaper i Excel och en god förståelse för K3 är ett krav, medan IFRS-kunskap är meriterande.
I rollen kommer du att samarbeta med flera funktioner, vilket gör att du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Som person är du strukturerad, noggrann och självgående, samtidigt som du trivs i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Framgångsfaktorer
• Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet av kvalificerade redovisning, samt goda kunskaper inom K3 (IFRS är meriterande)
• Erfarenhet från större organisationer, inklusive arbete med höga transaktionsvolymer och anläggningstillgångar
• Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av SAP S/4HANA (meriterande)Om företaget
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
