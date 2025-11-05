Interim Redovisningsekonom till konsultuppdrag i norrort

Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-11-05


Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Newr AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Interim Redovisningsekonom Nu söker vi en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag till en av våra kunder i norrort. Vi söker dig som är en trygg redovisningsekonom med erfarenhet att arbeta med hela redovisningsflödet, från ax till limpa. Du kommer att tillhöra ett ekonomiteam om cirka 8-10 personer och utgår från kontoret 4 dagar i veckan där exempelvis måndagar och fredagar är krav på plats. Start under november och uppdraget sträcker sig cirka 6 månader med möjlighet till förlängning eller något mer långsiktigt. För detta uppdrag söker vi dig som kan tänka dig ta en anställning som konsult hos oss på Newr eller samarbete via eget bolag, men där arvodesbilden då ligger på 600-700kr/h Välkommen med din ansökan Pontus Palmborg, Newr pontus.palmborg@newr.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://newr.se

Arbetsplats
Newr

Kontakt
Pontus Palmborg
pontus.palmborg@newr.se

Jobbnummer
9590762

Prenumerera på jobb från Newr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Newr AB: