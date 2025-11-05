Interim Redovisningsekonom till konsultuppdrag i norrort
2025-11-05
Interim Redovisningsekonom Nu söker vi en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag till en av våra kunder i norrort. Vi söker dig som är en trygg redovisningsekonom med erfarenhet att arbeta med hela redovisningsflödet, från ax till limpa. Du kommer att tillhöra ett ekonomiteam om cirka 8-10 personer och utgår från kontoret 4 dagar i veckan där exempelvis måndagar och fredagar är krav på plats. Start under november och uppdraget sträcker sig cirka 6 månader med möjlighet till förlängning eller något mer långsiktigt. För detta uppdrag söker vi dig som kan tänka dig ta en anställning som konsult hos oss på Newr eller samarbete via eget bolag, men där arvodesbilden då ligger på 600-700kr/h Välkommen med din ansökan Pontus Palmborg, Newr pontus.palmborg@newr.se Ersättning
