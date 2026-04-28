Interim redovisningsekonom/redovisningsansvarig - Stockholm / Hybrid
2026-04-28
Vi söker en erfaren interim redovisningsekonom/redovisningsansvarig till ett venture capital bolag med start inom två veckor. Uppdraget löper över cirka 4 månader och är baserat i centrala Stockholm, med goda möjligheter till hybridarbete.
Du kommer att bli en del av en slimmad finansfunktion som ansvarar för redovisning och finansiell rapportering för flera bolag i Norden.
Ansvarsområden:
Löpande redovisning för flera juridiska enheter
Månads- och årsbokslut
Momsredovisning och deklarationer
Lönehantering (i samarbete med externa parter vid behov)
Leverantörsbetalningar och avstämningar
Koordinering med revisorer inför revision
Bidra till förbättring av rutiner och processer
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av redovisning
Är självgående och trygg i hela bokslutsprocessen
Gärna har arbetat med flera bolag eller i en internationell miljö
Erfarenhet av fondredovisning, venture capital eller private equity är meriterande men inget krav
Erfarenhet av NetSuite är ett stort plus
Är baserad i Stockholm
Välkommen med ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7647954-1970801". Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9879930