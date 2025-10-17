Interim Redovisningsekonom / Financial Controller till uppdrag i Stockholm
2025-10-17
Vi söker en självgående och erfaren Redovisningsekonom / Financial controller för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm. Kunden är ett producerande bolag inom elektronik- och elektromekanikproduktion.
Uppdraget startar så snart som möjligt och beräknas pågå i cirka 6 månader. Omfattningen kan anpassas mellan 50-100% beroende på konsultens önskemål och tillgänglighet. Merparten av arbetet utförs på plats hos kunden i Saltsjö-Boo.
Om rollen
Detta är en bred och varierande roll där du får arbeta med hela flödet inom redovisning samt uppföljning.
Rollen innefattar följande arbetsuppgifter:
• Ansvar för löpande bokföring, fakturering och månadsbokslut
• Arbete med lagerhantering och rapportering
• Arbete med uppföljning, analys och prognoser, även på produktnivå
• Övriga Ad Hoc uppgifter
Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och samarbetar nära både produktion och ledning.
Vi söker dig som har:
• Flera års erfarenhet av brett redovisningsarbete och controlling
• God redovisningskunskap och vana att arbeta självständigt
• Mycket goda kunskaper i Excel, gärna med erfarenhet av makron
• Erfarenhet från producerande bolag med lager (krav)
Det är en stor fördel om du har arbetat i Nova, IFS eller Dynamics.
Som person är du van att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och att arbeta självständigt. Du är strukturerad och noggrann och har en stark ansvarskänsla. Du har en god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad och van att prioritera dina arbetsuppgifter.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan!
