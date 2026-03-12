Interim Produktionsplanerare, beredare till Arboga
2026-03-12
Har du erfarenhet av produktionsplanering, beredning och Monitor ERP? Nu söker vi en konsult med start omgående hos kund i Arboga
Är du en erfaren produktionsplanerare med kompetens inom beredning och Monitor ERP? Nu söker vi en interim Produktionsplanerare och Beredare till ett teknikbolag i Arboga som befinner sig i en stark tillväxtfas. Här får du möjlighet att kliva in i en verksamhet där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kommer att bidra till att bygga upp strukturer för planering och beredning, utveckla arbetssätt i Monitor ERP och skapa ett stabilt produktionsflöde. Rollen passar dig som gillar att arbeta operativt, förbättra processer och samarbeta nära produktion, inköp och ledning för att skapa en mer effektiv och förutsägbar leverans.Uppdraget förväntas pågå mellan 4-6 månader med start omgående.
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett uppdrag för dig som tycker om att kliva in i organisationer där det händer mycket och där din kompetens och personlighet snabbt skapar värde. Uppdraget innebär ett stort mandat att strukturera upp arbetssätt, utveckla rutiner i Monitor ERP och bidra till en mer stabil produktion. Du arbetar nära produktion, inköp och ledning i en verksamhet där samarbete, lösningsfokus och entreprenörsanda är centrala.
Som underkonsult hos TNG får du friheten att styra dina uppdrag och arbetstid, samtidigt som du får stöd och nya möjligheter via vårt breda uppdragsnätverk! Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Sätta upp och utveckla produktionsplanering i Monitor ERP
Arbeta med beredning och struktur för produktionsflödet
Säkerställa att planering, inköp och produktion hänger ihop
Ta fram realistiska leveransplaner och kommunicera dessa till organisationen
Hantera omplanering vid förändringar i leveranser eller materialflöden
Arbeta nära produktion, inköp och arbetsledning
Bidra till att etablera rutiner och arbetssätt för en mer effektiv produktio
Värt att veta
Uppdraget är ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget förväntas pågå i ca. 4-6 månader med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara placerad i Arboga och arbeta nära produktionen tillsammans med produktionsledning, inköp och montörer. Rollen är operativ och kräver närvaro i verksamheten för att skapa förståelse för flöden och arbetssätt.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med produktionsplanering och beredning inom tillverkande industri. Du har tidigare varit med och byggt upp eller förbättrat planeringsprocesser och har god förståelse för hur produktion, inköp och materialflöden samverkar. Du är van vid att arbeta i Monitor ERP eller liknande affärssystem och har erfarenhet av att använda systemet som ett verktyg för planering och struktur i produktionen.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad, prestigelös, kommunikativ och trygg i att arbeta i organisationer där processer fortfarande utvecklas. Du trivs i en operativ roll där du själv driver arbetet framåt och samarbetar nära produktionsteamet för att få planering och beredning att fungera i praktiken.
Intresserad?
Detta är ett interimsuppdrag som chef, där du antingen kan bli anställd som konsult hos oss på TNG Tech eller blir anlitad som underkonsult för att arbeta på plats hos vår kund. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
