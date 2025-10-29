Interim klinikchef - Specialisttandvården, Växjö sjukhus och Klostergatan
2025-10-29
Vi söker nu en interim klinikchef till två av våra tre specialisttandvårdskliniker - Specialisttandvården på Växjö sjukhus och Specialisttandvården Klostergatan.
Detta är ett tidsbegränsat uppdrag där du får möjlighet att leda en verksamhet med högspecialiserad vård och engagerade medarbetare. Klinikerna består av områdena käkkirurgi, orofacial medicin, käk- och ansiktsröntgen, pedodonti och endodonti samt protetik, bettfysiologi och parodontologi. Klinikerna har verksamhet på Växjö sjukhus, Ljungby sjukhus och Klostergatan i Växjö. Sammanlagt är det 59 medarbetare som arbetar på klinikerna.
I Kronoberg är vi remissinstans för angränsande regioner och bedriver forskning. På Växjö sjukhus har vi just nu fem pågående ST-tjänster. Tillgängligheten är god, ekonomin stabil och vi har ett starkt fokus på kvalitet och utveckling.
Vill du ta dig an ett spännande ledaruppdrag och bidra till framtidens specialisttandvård? Då är detta uppdraget för dig!
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Som klinikchef får du en viktig roll i att, tillsammans med avdelningschefer och medarbetare, fortsätta driva och utveckla klinikerna utifrån våra mål och Folktandvårdens verksamhetsidé. Uppdraget innebär ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du blir en del av både specialisttandvårdens ledningsgrupp och Folktandvården Kronobergs ledningsgrupp vilket ger dig en möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen på flera nivåer.
Uppdraget som klinikchef är tidsbegränsat eftersom vi just nu genomför en översyn av Folktandvården Kronobergs ledningsstruktur. Syftet med översynen är att säkerställa en organisation som ligger i linje med våra långsiktiga mål och strategier.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen.
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation och flerårig erfarenhet som ledare och chef. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga och i den här rollen måste du ha lätt för att möta och leda andra människor. Din förmåga att bygga förtroendefulla relationer är stark, du är tydlig och smidig i din kommunikation och prestigelös i ditt sätt att samarbeta med andra.
Du måste ha erfarenhet av att medverka i operativa och strategiska verksamhetsuppgifter och din förmåga att hantera personrelaterade frågor är mycket god.
Enligt Region Kronobergs ledaridé är regionens chefer modiga och motiverade ledare som utgår från nyckelorden helhet, tillit och tydlighet. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län" och som chef ska du främja en kultur som stödjer vår värdegrund: respekt för människan.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest vid rekrytering av chefer till Region Kronoberg.
ÖVRIGT
Vi är drygt 340 medarbetare i Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
Här i Kronoberg finns möjligheter till livskvalité för dig som uppskattar att ha nära till jobbet. Här kan du leva i en trygg småstad eller njuta av livet på landsbygden. I Kronoberg finns sport och kultur, puls och vila. Det här är helt enkelt en levnadsvänlig plats för den som vill ha ut mycket av livet.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig förmåner i form av:
* möjlighet till löne- och semesterdagsväxling
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* skobidrag
* mammografi och blodgivning på arbetstid
* medlemskap i personalklubb
* tjänstepension
* flyttbidrag
Vi har en fenomenal inflyttarservice som gärna hjälper till om du inte bor i Kronoberg idag men flyttar hit för att börja jobba hos oss.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
