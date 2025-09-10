Interim Head of Business Control / CFO till snabbväxande företag i Göteborg
2025-09-10
Vi söker en erfaren och operativ Head of Business Control / CFO till ett snabbväxande företag i Göteborg. Företaget är internationellt och har verksamhet i bland annat Sverige, Danmark, UK, USA, Tyskland och Japan. Uppdraget startar omgående och beräknas pågå i minst 6 månader, med möjlighet till förlängning eller fast anställning för rätt kandidat. Rollen är ny och innebär att du bygger upp och tar ansvar för analys och uppföljning av verksamheten. Du rapporterar direkt till Managing Director i Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och leverera analyser till ledning och affärsutvecklingsavdelning.
• Effektivisera månadsrapportering och säkerställa att deadlines hålls.
• Arbeta operativt med Excel och nuvarande analysmodell.
• Stödja övergången till nytt analyssystem Power BI.
• Samarbeta med Finance Manager och Business Controllers.
• Övriga Ad Hoc uppgifter inom ekonomiområdet.
Erfarenhet och egenskaper:
• Senior erfarenhet inom Business Control eller som CFO, gärna från internationella bolag.
• Analytisk, strukturerad och stresstålig.
• Praktisk, proaktiv och operativ.
• Kan bygga långsiktiga planer för rapportering och uppföljning.
• Trivs i högt tempo och bra på att hantera förändring.
• Mycket god engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är resultatdriven och flexibel. Du är en "doer", som är effektiv och får saker att hända, och är glad, social och teamorienterad.
Företaget ligger i Göteborg och arbetet utförs på plats på företagets kontor.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka då in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, 0735-09 04 82, caroline.woxberg@flipr.se
Du ansöker med bifogat CV på flipr.se.
