Interim förvaltningsekonom till kommunledningsförvaltning i Västsverige
Solum Search AB / Företagsekonomjobb / Göteborg
2025-08-08
eller i hela Sverige
Vi söker en förvaltningsekonom för ett kvalificerat konsultuppdrag under ca 3 månader
Uppdraget genomförs som ett interimt uppdrag på plats hos kund inom politiskt styrd verksamhet.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt ekonomiarbete i offentlig eller politiskt styrd kontext.
Rollen kräver strategisk kompetens, god analytisk förmåga och trygghet i att stödja förvaltningen i komplexa frågor. Som ekonom kommer du att vara ansvarig för att sammanställa förvaltningens budget, uppföljning, prognos och bokslut samt vara ett stöd för hela förvaltningen i det löpande redovisningsarbetet.
Placering är i Västsverige, uppdraget är på deltid/heltid och kommer att kunna kombineras med visst distansarbete. Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista svarsdag 2025-08-20.
Varmt välkommen till Solum Search för en kontakt! Skicka gärna en intresseanmälan redan nu, så uppdaterar vi dig om du matchar kundens efterfrågade kravprofil.
Senior rekryteringskonsult Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730-263834, e-post ylva.dahl@solumsearch.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Detta är ett deltidsjobb.
Ylva Dahl 073-0263834
