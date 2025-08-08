Interim förvaltningsekonom till kommunledningsförvaltning i Västsverige

Solum Search AB / Företagsekonomjobb / Göteborg
2025-08-08


Vi söker en förvaltningsekonom för ett kvalificerat konsultuppdrag under ca 3 månader

Uppdraget genomförs som ett interimt uppdrag på plats hos kund inom politiskt styrd verksamhet.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt ekonomiarbete i offentlig eller politiskt styrd kontext.

Rollen kräver strategisk kompetens, god analytisk förmåga och trygghet i att stödja förvaltningen i komplexa frågor. Som ekonom kommer du att vara ansvarig för att sammanställa förvaltningens budget, uppföljning, prognos och bokslut samt vara ett stöd för hela förvaltningen i det löpande redovisningsarbetet.

Placering är i Västsverige, uppdraget är på deltid/heltid och kommer att kunna kombineras med visst distansarbete. Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista svarsdag 2025-08-20.

Varmt välkommen till Solum Search för en kontakt! Skicka gärna en intresseanmälan redan nu, så uppdaterar vi dig om du matchar kundens efterfrågade kravprofil.

Kontakt
Senior rekryteringskonsult Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730-263834, e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Ersättning
Interimt uppdrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/24".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Solum Search AB (org.nr 559311-6089)

Kontakt
Ylva Dahl
073-0263834

Jobbnummer
9450807

