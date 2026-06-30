Interim Enhetschef Kommunal Hälso- och Sjukvård (HSL) & Rehabilitering
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2026-06-30
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Interim Enhetschef – Kommunal Hälso- och Sjukvård (HSL) & Rehabilitering
Placering: Avesta
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 31 december 2026 (med möjlighet till förlängning upp till 6 månader)
Vill du leda en verksamhet där ditt ledarskap gör verklig skillnad?
Vi söker nu en erfaren interim Enhetschef till ett spännande uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård (HSL) och rehabilitering i Avesta kommun.
Detta är ett uppdrag för dig som trivs med att snabbt ta ansvar, skapa struktur och leda verksamheter genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap. Under tiden kommunen rekryterar en ordinarie chef blir du en nyckelperson för att säkerställa stabilitet, kvalitet och kontinuitet.
Om uppdraget
Som interim enhetschef ansvarar du för en verksamhet bestående av legitimerad personal såsom:
Sjuksköterskor
Arbetsterapeuter
Fysioterapeuter
Du har det övergripande ansvaret för:
Verksamhet
Personal
Budget och ekonomi
Arbetsmiljö
Kvalitet och patientsäkerhet
Du arbetar i nära samverkan med MAS, MAR, övriga chefer, stödfunktioner samt externa samverkansparter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla den dagliga verksamheten.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Ansvara för ekonomi, budget och uppföljning.
Leda och stötta legitimerad personal.
Säkerställa god patientsäkerhet och hög kvalitet.
Genomföra arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samverkan.
Samverka med Region, MAS, MAR och andra externa aktörer.
Bidra till verksamhetens omställning mot God och Nära Vård samt den nya Socialtjänstlagen.
Vi söker dig som har
Obligatoriska kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning.
Minst 3 års dokumenterad chefserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering eller liknande verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av fullt verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Erfarenhet av att leda legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Mycket god kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av samverkan med region, myndigheter och andra vårdaktörer.
Dokumenterad erfarenhet av att snabbt ta över ledningsansvar och skapa stabilitet i verksamheter.
Vi tror att du är
En trygg och tydlig ledare.
Lösningsorienterad och prestigelös.
Strukturerad med god organisatorisk förmåga.
Kommunikativ och relationsskapande.
Van att fatta beslut och prioritera i komplexa verksamheter.
En ledare som skapar delaktighet och engagemang.
Uppdragets omfattning
100 % heltid
Start: 17 augusti 2026
Uppdrag till 31 december 2026
Möjlighet till förlängning i upp till 6 månader.
Uppdraget utförs huvudsakligen på plats i Avesta.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Skicka in:
Uppdaterat CV
Kort presentation av relevanta chefsuppdrag
Minst två referenser från liknande uppdrag
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: eh@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
753 22 UPPSALA Jobbnummer
9986045