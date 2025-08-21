Interim Enhetschef Hemtjänsten till kommun i Västra Götaland

Flipr AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg
2025-08-21


Vi söker nu en interim Enhetschef till hemtjänsten i en kommun strax söder om Göteborg. Uppdraget är på heltid och sträcker sig från 15 september till 15 januari, med möjlighet till förlängning. Du arbetar måndag till fredag, kl. 08.00-16.30, och är placerad på plats i verksamheten, med viss möjlighet till hemarbete.

Som enhetschef ansvarar du för en hemtjänstgrupp med cirka 35-40 medarbetare. Du blir en del av hemvårdens ledningsgrupp och samarbetar nära planerare, verksamhetschef och övriga enhetschefer. I rollen får du en central funktion i det dagliga arbetet och driver samtidigt utveckling framåt, med fokus på arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Arbetsuppgifter
• Ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och kvalitet i verksamheten

• Vara synlig och stödjande i det dagliga arbetet, samt vid behov ha kontakt med brukare

• Arbeta med bemanning och rekrytering av vikarier

• Delta i ledningsgruppsmöten och bidra till förbättringsarbete

• Skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsklimat

Vi söker dig som

• Har relevant högskoleutbildning

• Har erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst eller annan vård- och omsorgsverksamhet

• Har god kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt, samt god digital kompetens.

• Är trygg i ditt ledarskap, strukturerad och lösningsorienterad

• Har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer

• Trivs i en vardag med högt tempo och är van att fatta beslut även i pressade situationer

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flipr AB (org.nr 559346-6757), https://flipr.se

Jobbnummer
9469492

