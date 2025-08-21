Interim Enhetschef Hemtjänsten till kommun i Västra Götaland
2025-08-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
, Alingsås
, Borås
, Trollhättan
Vi söker nu en interim Enhetschef till hemtjänsten i en kommun strax söder om Göteborg. Uppdraget är på heltid och sträcker sig från 15 september till 15 januari, med möjlighet till förlängning. Du arbetar måndag till fredag, kl. 08.00-16.30, och är placerad på plats i verksamheten, med viss möjlighet till hemarbete.
Som enhetschef ansvarar du för en hemtjänstgrupp med cirka 35-40 medarbetare. Du blir en del av hemvårdens ledningsgrupp och samarbetar nära planerare, verksamhetschef och övriga enhetschefer. I rollen får du en central funktion i det dagliga arbetet och driver samtidigt utveckling framåt, med fokus på arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
• Ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och kvalitet i verksamheten
• Vara synlig och stödjande i det dagliga arbetet, samt vid behov ha kontakt med brukare
• Arbeta med bemanning och rekrytering av vikarier
• Delta i ledningsgruppsmöten och bidra till förbättringsarbete
• Skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsklimat
Vi söker dig som
• Har relevant högskoleutbildning
• Har erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst eller annan vård- och omsorgsverksamhet
• Har god kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt, samt god digital kompetens.
• Är trygg i ditt ledarskap, strukturerad och lösningsorienterad
• Har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer
• Trivs i en vardag med högt tempo och är van att fatta beslut även i pressade situationer
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se
. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
