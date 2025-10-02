Interim ekonomidirektör till kommun i Stockholmsområdet
Vi söker nu en erfaren interim ekonomidirektör till en kommun i Stockholmsområdet för ett sex månader långt uppdrag med omedelbar start. Har du gedigen erfarenhet av att leda ledningsgrupper och vara chef över andra chefer inom offentlig sektor? Har du dessutom drivit förändringsarbete med fokus på tillitsbaserad ekonomistyrning? Då kan detta vara nästa utmaning för dig!
Om uppdraget
Kommunen befinner sig i en förändringsresa och kulturförflyttning - från en mer traditionell syn på ekonomistyrning till en tillitsbaserad ekonomistyrning, där fokus ligger på samverkan, helhetssyn och långsiktig utveckling. Under en rekryteringsprocess behöver nu kommunen en interim lösning till dess ny ekonomidirektör tillsätts.
Ekonomidirektören har det övergripande ansvaret för framdrift i den tillitsbaserade ekonomistyrningen. Detta gör du i nära samarbete med förvaltningarna och tillsammans ekonomiavdelningens medarbetare.
Ekonomidirektören ingår i ledningsgruppen för gemensam verksamhet (Ekonomi, HR, ITD, Service & kommunikation, Demokrati & säkerhet) Den ledningsgruppen har ansvar för att gemensam verksamhet ser till helheten och använder de gemensamma resurserna på rätt sätt samt utvecklar partnerskap med samtliga kärnverksamheter och varandra.
Du har övergripande verksamhets-, budget och personalansvar för ekonomiavdelningen med stöd av avdelningens ledningsgrupp.
Kommundirektören är närmaste chef och du ingår i kommunens ledningsgrupp. Du förväntas bidra till det övergripande kommunuppdraget och det är självklart för dig att helheten går före delarna.
Du behöver vara beredd att arbeta operativt när det behövs och det ingår i tjänsten att vara närmaste chef för controllergruppen.
Vem är du?
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller annan akademisk utbildning som arbetsgivarna bedömer likvärdig. Som ekonomidirektör ser vi att du har;
* Flerårig erfarenhet som chef över chefer samt att leda en ledningsgrupp inom offentlig sektor med goda resultat.
* Erfarenhet av förändringsledning med fokus på förflyttning från traditionell ekonomistyrning till tillitsbaserad ekonomistyrning.
* God kunskap, förståelse och erfarenhet av att verka i politiska processer i en politisk styrd organisation.
För att lyckas i uppdraget har du god erfarenhet och förmåga att leda, inspirera och motivera medarbetare till att nå våra gemensamma övergripande mål. Du har ett genuint intresse av att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att växa i ett klimat som inspirerar till utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. Självklart har du en god människosyn som utgår från alla människors lika värde och att olikheter berikar.
Vidare är du stabil och har ett strategiskt tänk med ett brett perspektiv på frågor. Du är kommunikativ, med en social förmåga och vill tillsammans med kollegor både internt och externt, ständigt jobba med förbättringar som kommer Tyresöborna till godo.
Du erbjuds
Omfattningen är på 100% (heltid). Startdatum för uppdraget är omgående och pågår i cirka 6 månader med chans till förlängning 3 månader om behov finns.
Om verksamheten
