Interim Ekonomichef till Värmdö kommun i Stockholm.
2025-10-29
Nu söker vi för ett interimsuppdrag dig som kan axla trollen som Ekonomichef för Värmdö kommun.
• Omfattning: Heltid 100%
• start: 10e november
• Längd: 4-6 månader (under en rekryteringsprocess)
Under en rekryteringsprocess av en ny Ekonomichef, söker vi nu dig som har erfarenhet av liknade roll sedan tidigare.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsbeskrivning:
• Leda och utveckla ekonomi-, budget-, redovisnings-, investerings- och målstyrningsprocesser.
• Leda och utveckla inköps- och upphandlingsprocesser.
• Ansvara för kommunens finansförvaltning, inklusive likviditet och kapitalförvaltning.
• Chefsansvar för underställda chefer inom redovisning, controlling och upphandling samt ledningsstöd.
• Aktivt bidra till kommunövergripande utvecklingsarbete.
• Vara en förebild och kulturbärare i enlighet med kommunens målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen så behöver du uppfylla nedan kriterier:
Vi söker dig som har ett starkt utvecklingsfokus, förstår och tar ansvar för att kommunkoncernen uppnår långsiktig tillväxt, kvalitativa ekonomiska processer och resultat för de som verksamheterna är till för.
• Du har en akademisk examen inom ekonomi och flerårig erfarenhet som chef inom en politiskt styrd organisation med verksamhets-, budget- och personalansvar.
• Du är trygg i ditt ledarskap, har god självinsikt och är en kommunikativ ledare.
• Du är prestigelös, närvarande och bidrar till att skapa dialog och delaktighet.
• Du leder med engagemang, integritet och initiativkraft och har erfarenhet av att initiera och genomföra förändringsarbete.
• Du arbetar systematiskt med uppföljning mot såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål.
Din kompetens/egenskaper:
• Mål och resultatorienterad
• Ledarskap-tydligt och kommunikativt
• Strategisk
• Helhetssyn
• Numerisk analytisk förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig, ja då skall du såklart ansökan genom att följa länken i annonsen.
OBS!
Kort svarstid och urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
