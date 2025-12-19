Interim Ekonomichef till kommunalt bolag inom Uppsala län.
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren Ekonomichef med erfarenhet av kommunal verksamhet.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: januari/februari
• Längd: ca 6 månader, eventuell längre.
Möjlighet till viss del distansarbete.
Som Ekonomichef har du övergripande ansvar är att sköta bolagets ekonomiska redovisning och tillse att betalning av skatter, avgifter och löner sker i tid och med rätt belopp. Löpande redovisning, bokslut och likviditetsprognoser ingår också i uppdraget.
Du kommer ha arbetsledaransvar för 7-8 medarbetare som fördelas på redovisning, lön och reskontran.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Exempel på arbetsuppgifter:
Bokslutsprocessen, utfall/budget/prognos/rapporter.
• Finansiell planering och säkerställa kort- och långsiktig finansiering för bolaget
• Samordningsansvar för revisioner av/i bolaget
• Att attest- och delegationsordningen reflekteras korrekt i ekonomirelaterade system
• Bolagets lönehantering
• Ansvara för att förutsättningar inom avdelningen finns för att krav på kvalitet och miljö efterlevs enligt gällande lagar och regler
• Övergripande ekonomiskt ansvar och resultatansvar för avdelningen
• Personalansvar och arbetsmiljöansvar för avdelningens medarbetare
• Säkerställa att bemanning och kompetens inom avdelningen möter aktuellt behov
• Avtalsägare enligt ramverk
• Processägare enligt ramverk
• Objektägare i bolagets IT-förvaltningsmodell
• Arbeta processorienterat enligt bolagets ledningssystem
• Säkerställa erfarenhetsåterföring för ekonomiverksamheten genom utvärdering och analys av bl a nyckeltal
• Samverka och föra dialog med externa förvaltningar och myndigheter
• Driva och aktivt bidra i tvärfunktionella samarbeten inom bolaget
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har en relevant akademisk examen
• Du har tidigare erfarenhet av att leda medarbetare inom en ekonomifunktion
• Du har erfarenhet av ekonomiprocesser och kunna redovisning inom kommunal eller statlig verksamhet
• Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig?
Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
