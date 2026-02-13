Interim ekonomiansvarig till konsultbyrå inom digital marknadsföring (1 år)
2026-02-13
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från ekonomiarbete och vill testa på att ta ett helhetsansvar om ekonomin hos ett konsultbolag. Som person är du engagerad, hungrig att fortsätta utvecklas i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Du har tidigare arbetat inom flera av områdena: redovisning, lön, controlling, bokslut, revision, skatt och budgetering.
Akademisk examen inom ekonomi
Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomi
Erfarenhet från Fortnox
Erfarenhet av att jobba med lön
Goda kunskaper inom google sheets/excel
Pratar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Om arbetet
Rollen innebär ett helhetsansvar om ekonomin på Pixel, inklusive Pixels dotterbolag Voxel. Du kommer arbeta ensam med ekonomin vilket innebär att arbetsuppgifterna går från högt till lågt, allt från löpande bokföring till lönsamhetsanalyser och att hitta nya lösningar på problem. Det ställer därför krav på dig att vara prestigelös och lösningsorienterad.
Du kommer inneha ett vikariat för vår ordinarie ekonomiansvarige som är föräldraledig från juni 2026.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Fakturering
Budget-, prognos- och analysarbete
Kund- och leverantörsreskontra
Upprätta månadsbokslut och rapportering till ledningsgrupp
Årsbokslut och årsredovisning
Kontakt vid revision
Moms- och skattedeklarationer
Löner för bolagets ca 20 anställda
Ekonomiskt stöd till ledningsgrupp
Om Pixel
Pixel består av ett härligt gäng konsulter som arbetar inom digital marknadsföring. Vi är i ständig utveckling och är inte rädda för att testa nya saker, göra fel för att sen kunna göra rätt. Hos oss ges man därför stor frihet under ansvar och där egna initiativ uppmuntras. Så ansöker du
