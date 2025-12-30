Interim Driftchef inom IT till företag inom finanssektorn.
2025-12-30
Nu söker vi till ett spännande uppdrag en interim chef för IT driften hos vår kund inom finanssektorn.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Så snart som möjligt
• Längd 6 månader, eventuellt längre (under en rekryteringsprocess)
• Uppdraget kan leda till tillsvidareanställning hos kunden.
Distansarbete möjligt efter överenskommelse med beställande kund. Men närvaro på kontoret kommer at behövas, ex 60/40.
Vår kund som verkar inom finansbranschen behöver ta in en interim Driftchef för den operativa driften under en rekryteringsprocess.
Kunden är i en spännande transformationsfas där de inom en 5 års plan kommer att växla från Cobol och MainFraime till modernare lösningar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer under tiden som rekryteringsprocessen pågår driva den dagliga och löpande verksamheten. Du kommer vara personalansvarig för den operativa IT driften som består av 8 medarbetare i varierade åldrar och en del med relativt lång anställningstid.
I uppdraget ingår att arbeta med individ- och grupputveckling och att genomföra medarbetarsamtal,. Du har ett arbetsmiljöansvar och budgetansvar. Gruppen leds med fördel av en ledare med energi och driv, men samtidigt lyhörd och har förmåga att se utvecklingspotential i individerna.
Hela IT avdelningen hos kunden består av 45-50 medarbetare.
Kunden har 2-skiftsverkamhet och det krävs att verksamheten är uppe och går nästan 100%.
Det är hög säkerhetsnivå och denna tjänst är säkerhetsklassad nivå 2. Det innebär att du kommer behöva genomgå och bli godkänd i säkerhetsintervju och registerkontroll.
Tjänsten kräver också mycket interaktion med externa leverantörer och aktörer.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har en relevant akademisk utbildning i botten.
• Du har flera års erfarenhet av att jobba som driftansvarig inom IT stordatormiljö, Cobol och mainframe.
• Du har tidigare haft personalansvar och lett erfarna medarbetare
• Du har vana av större projekt
Meriterande:
• Om du har tidigare erfarenheter från finansbranschenDina personliga egenskaper
• Du leder, motiverar och ser till att ni uppnår gemensamma mål.
• Du har erfarenhet av att leda personalgrupper med erfarna medarbetare och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet.
• Du har gott omdöme och gör korrekta avvägningar och prioriteringar.
• Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet.
• Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig?
Ja då söker du såklart rollen via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
