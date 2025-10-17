Interim Business Controller till tillverkande bolag i Skåne
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill bidra med affärsnära analyser och stöd i en internationell miljö!
Omfattning: Heltid, 100 % Start: Omgående Plats: Inledningsvis på plats i nordvästra Skåne, därefter möjlighet till viss distans. Uppdrag: Interim / konsultuppdrag tills vidare
Vår kund
Vi söker nu en interim konsult till ett internationellt bolag inom tillverkningsindustrin. Uppdraget innebär att stötta företagets FP&A-team och arbeta nära både det lokala ekonomiteamet i Sverige och det regionala finanskontoret inom koncernen. Rollen:
Rollen passar dig som trivs med en kombination av analys, rapportering och operativt stöd till verksamheten. Du får möjlighet att arbeta i en miljö med starka varumärken, internationella kontakter och stor påverkan på processer och förbättringsinitiativ. Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Finansiell analys och uppföljning av resultat, kostnader och marginal
Budgetering, prognoser och månadsrapportering
Stöd till produktion och supply chain i ekonomiska frågor
Driva förbättringsarbete och effektivisera processer
Nära samarbete med både lokalt och regionalt finance-team Kvalifikationer
Har erfarenhet av FP&A eller liknande ekonomifunktion
Är analytisk, noggrann och lösningsorienterad
Trivs i en hands-on roll där du kommer nära verksamheten
Har en prestigelös inställning och lätt för att samarbeta
Har vi ringat in din person? Kul! Din inställning och personlighet kommer vara avgörande för din framgång.
Välkommen in med din ansökan så pratar vi mer. Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten tillsättas innan annonsen har löpt ut. Titta även på andra tjänster som vi har på vår karriärsida!
careers.deltaconsulting.se
Vid frågor, kontakta Olle Olsson på olle@deltaconsulting.se
eller 070-402 84 22. Välkommen med din ansökan!
Om Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Delta Consulting har specialiserade team internt som arbetar proaktivt och jobbar inom följande områden: - Ekonomi & Lön - Bank, Finans & Försäkring - Administration & Kundsupport Vår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer. Ersättning
