Interim avdelningschef Kund & Marknad - Konsultuppdrag i Stockholm
2026-04-29
Selecta Recruitment AB söker nu en erfaren interim avdelningschef för ett konsultuppdrag inom området Kund & Marknad hos vår kund inom offentlig sektor.
Omfattning
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: 2026-05-18 - 2026-10-09
Placeringsort: Stockholm (cirka 50 % arbete på plats)
Semester: Hela juli månad
Om uppdraget
Vi söker en interim avdelningschef för området Kund & Marknad med personalansvar för drygt 20 medarbetare, varav 2 underställda chefer.
Du kommer att ha cirka 6 direkt underställda medarbetare samt ansvar för två team - Kundsupport och Marknad. Avdelningen ansvarar för kundkontakter och arbetar aktivt för att driva intresset för kunds erbjudande samt öka nyttjandegraden av kunds ramavtal och dynamiska inköpssystem.
Marknadsteamet arbetar med marknadsbearbetning för både Affärsområde Inköpscentralen och Affärsområde Kompetens, medan Kundsupportteamet stöttar kunderna i deras frågor och säkerställer en hög servicenivå.
Arbetet omfattar ett datadrivet arbetssätt med fokus på CRM-systemet samt andra relevanta system för att identifiera nya affärsmöjligheter. Ett större utvecklingsarbete pågår där fokus ligger på digitalisering i kundgränssnittet samt implementering av AI i verksamhetens processer.
I rollen ingår även ansvar för att planera, genomföra och följa upp effekten av större kundevent.
Rekrytering av permanent kandidat till rollen har påbörjats och bedöms vara klar omkring oktober 2026.
Under interimsperioden blir ditt uppdrag att skapa stabilitet, driva utveckling och säkerställa ett tryggt och tydligt ledarskap genom förändringsresan.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda verksamheten genom underställda chefer och teamledare
Ansvara för avdelningens leverans, resultat och kvalitet
Driva försäljningsarbete och marknadsbearbetning
Arbeta datadrivet med CRM-system och affärsutveckling
Identifiera nya affärsmöjligheter och öka nyttjandegraden av befintliga avtal
Bidra i digital utveckling och implementering av AI-stöd
Planera, genomföra och följa upp större kundevent
Säkerställa hög kvalitet i kundsupport och kunddialogKvalifikationer
Formella krav
Vi söker dig som har:
Flera års dokumenterad ledarerfarenhet inklusive erfarenhet av att leda verksamhet genom andra chefer i linjeorganisation
Erfarenhet av säljarbete, marknadsbearbetning och datadrivet arbetssätt
Erfarenhet av offentlig upphandling
Meriterande krav
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från både privat och offentlig sektor
Ett utvecklat nätverk inom kommunal och regional sektor
Erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete
Erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete
Erfarenhet av kompetensväxling i organisationer
Erfarenhet av utveckling och implementering av AI-stöd i verksamhetsprocesserDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
En trygg och tydlig ledare
Affärsdriven och strategisk
Van att arbeta i förändringsdrivna organisationer
Kommunikativ och relationsskapande
Resultatorienterad med god förmåga att skapa engagemang och utvecklingSå ansöker du
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att skicka in din ansökan till Selecta Recruitment AB redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: emanuel@selectarecruitment.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Interimchef Kund & Marknad".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Selecta Recruitment AB
