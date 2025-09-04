Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA!
Hos oss på intensivvårdsavdelningen (IVA) är vi ca 60 sjuksköterskor och undersköterskor som tillsammans med läkare och fysioterapeut driver en allmän intensivvårdsavdelning som vårdar svårt sjuka och allvarligt skadade patienter i alla åldrar.
Under ett år har vi ca 2 000 patienter hos oss, varav 600 är intensivvårdspatienter. Övriga är postoperativa patienter och patienter i behov av exempelvis inläggning av epiduralkateter eller CVK.
I vårt ansvarsområde ingår även MIG (mobil intensivvårdsgrupp), IVA-mottagning (återbesök för IVA-patienter) samt att delta vid traumalarm på akutmottagningen. Vi möter patienter och närstående i situationer då livet ställs på sin spets vilket gör att vårt arbete känns meningsfullt och utvecklande!
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss har du det övergripande ansvaret för den avancerade omvårdnaden och den högteknologiska vård som vi bedriver.
Vi arbetar i team runt patienten tillsammans med undersköterska, läkare och fysioterapeut. Inom akutmedicin behövs dina insatser även på fler ställen på sjukhuset som t.ex. handläggning tillsammans med narkosläkare vid MIG-larm och traumalarm.
I vårt schema ingår även tid för utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. Årligen genomför vi teamövningar och utbildningsinsatser inom ex. A-HLR. En gång per månad har vi även inplanerade utbildningseftermiddagar. Aktuella arbetstider schemaläggs, dag/kväll, natt- och helgtjänstgöring.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.
Den avancerade vård som vi bedriver ställer stora krav på din kompetens inom anatomi, fysiologi, medicinteknisk utrustning och inte minst etik. Det krävs god förmåga att kommunicera, liksom att samarbeta med kollegor och andra instanser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
