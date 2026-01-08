Intensivvårdssjuksköterskor till uppdrag i Nord-Norge sommar 2026!

Worknordic Group AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-01-08


De senaste åren har efterfrågan på vårdpersonal i Norge ökat, och efterfrågan kommer bara att fortsätta öka. Därför kommer du som sjuksköterska i Norge bli erbjuden mycket goda villkor samt en konkurrenskraftig lön. Vi står dessutom för resor till och från Norge samt för boendekostnaden under perioden som du arbetar.

Vi söker nu efter Intensivvårdssjuksköterska till uppdrag på sjukhus i Nord-Norge sommaren 2026. Uppstart juni, juli, augusti.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Kvalifikationer
• Utbildad intensivvårdssjuksköterska*Minst två års erfarenhet
• Norsk sjuksköterskelegitimation

Vidare önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete som sjuksköterska, att du har lätt för att lära dig nya saker och van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder
• Mycket goda villkor med hög lön*Fritt boende
• Fria resor
• En trevlig och stimulerande arbetsmiljö

Ansökningsfrist
Snarast möjligt
Uppstart
Juni, juli, augusti
Arbetsort:
Nord-Norge
Varaktighet
Juni - Augusti 2026
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001), http://www.worknorway.se

Arbetsplats
WorkNordic Group AB

Kontakt
Marie-Helen Bonde
marie-helen@wngroup.se

Jobbnummer
9673812

