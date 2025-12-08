Intensivvårdssjuksköterskor till Thoraxintensivvårdsavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund
2025-12-08
Gör skillnad. Varje dag.
Är du på jakt efter en ny utmaning där du får möjligheten att utvecklas i din roll som intensivvårdssjuksköterska? Vill du arbeta i ett multidisciplinärt team på en högspecialiserad Intensivvårdsavdelning, där vi genom att arbeta med personcentrerad vård sätter den svårt sjuka IVA-patienten i fokus? Då är Thoraxintensivvårdsavdelning (THIVA) i Lund något för dig.
På THIVA samarbetar vi med thoraxoperation och thoraxkirurgiavdelningen. Tillsammans med kärlkirurgin i Malmö bildar vi verksamhetsområde thorax och kärl, ett område som hela tiden satsar på att utveckla verksamheten. Vi strävar efter att sätta personen som är i behov av högspecialiserad och teknikintensiv vård i centrum vilket vi gör genom att prioritera vårdrelationen och kontinuiteten kring patienten. Våra patienter har genomgått thoraxkirurgiska ingrepp så som lungkirurgi, koronarkirurgi, klaffkirurgi eller aortakirurgi. Patientens meningsskapande lyfts fram genom pedagogiska samtal. Varje vecka har vi omvårdnadsrond där det tvärprofessionella teamet planerar för patienter som står inför stora utmaningar både mänskligt och medicinskt, utifrån hälsa samt välbefinnande. Vi vårdar patienter som omfattas av vårt rikssjukvårdsuppdrag inom hjärttransplantation, lungtransplantation och vuxna med svårt medfödda hjärtfel (GUCH). Vi ger även vård till patienter med akut lunginsufficiens som har behov av ECMO, från skånska sjukhus.
THIVA är en stimulerande arbetsplats, i en välfungerande organisation med kontinuerlig verksamhetsutveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ständig kompetensutveckling. Avdelningen präglas av ett öppet arbetsklimat där såväl arbetsledning som medarbetare är måna om varandra och om vår arbetsmiljö.
Vi behöver bli fler i vårt viktiga arbete! Välkommen med din ansökan till vår spännande verksamhet, om du vill ingå i vårt team med erfarna, positiva och engagerade kollegor!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs att arbeta i team kring svårt sjuka thoraxpatienter.
Teamet kring patienterna består av anestesiläkare, intensivvårdssjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, kurator och medicinsk sekreterare. Hos oss vårdar du patienter som behandlas med varierande komplexitet. I arbetet möter du vuxna patienter postoperativt efter hjärt- och lungkirurgi, med behov av några timmars övervakning till längre vårdtid. I din roll vårdar du patienter med svikt i vitala organ som är i behov av stöd, såsom dialys och aortaballongpump. Du ger även vård till patienter som behandlas med avancerad medicinsk utrustning, såsom mekaniska hjärtassister som Heartmate och ECMO. Därtill vårdar du patienter som har genomgått lung- eller hjärttransplantation.
Vi på THIVA har förmånen att ha en omvårdnadsprofessor knuten till oss som handleder och stödjer oss i arbetet. Där vi ständigt har som mål att arbeta utifrån ett personcentrerat synsätt. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du med en disputerad sjuksköterska och tillsammans med teamet driver ni omvårdnadsrond. Tillsammans med våra fysioterapeuter driver vi en aktiv och hälsofrämjande omvårdnad med tillexempel tidig mobilisering och sängcykling för att bibehålla/stärka patientens resurser och samtidigt öka möjligheterna att komma vidare mot bättre hälsa och välbefinnande.
Vi erbjuder en grundlig introduktion med teori och praktisk handledning, som anpassas efter dig och dina behov, för att du som ny medarbetare ska trivas och komma in i arbetet. Du går med två erfarna handledare och knyts även till en utbildningsansvarig sjuksköterska och en medicinskteknisk sjuksköterska. Efter introduktionen får du en mentor och tillsammans möts ni på kontinuerliga strukturerade möten under ditt första år på THIVA för att du ska bli trygg i din roll.
Många av våra medarbetare har lång erfarenhet av thoraxintensivvård och med den gedigna kompetensen vill vi välkomna nya kollegor som önskar fylla på sin kunskapsbank. Vi lär oss fortfarande något nytt hela tiden!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har en vidareutbildning inom intensivvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet av intensivvård och thoraxkirurgisk vård är meriterande. Vi ser gärna att du har ett intresse av avancerad hjärt-lungkirurgisk intensivvård.
Vi söker dig som vill arbeta med personcentrerad vård, som brinner för den nära omvårdnaden med omvårdnadsansvar och omvårdnadsrond. Du är en flexibel och stabil person som kan hantera de utmaningar och förändringar som vår verksamhet medför. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och god samarbetsförmåga.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
