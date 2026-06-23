Intensivvårdssjuksköterskor till Neurokirurgiavdelning Intensivvård i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-23
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Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) i Lund bedriver högspecialiserad intensivvård och tillhör verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering. Vi har ett regionuppdrag som innebär att vi betjänar hela Södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad neurointensivvård. NIVA har sex intensivvårdsplatser där vi främst vårdar patienter med svåra skall- och/eller ryggskador. Vi är en högteknologisk intensivvårdsavdelning som präglas av en vilja av att nå medicinska resultat av högsta kvalitet.
På NIVA finns även en intermediärvårdsavdelning (IMA) med fem vårdplatser där vi vårdar akuta patienter med intermediärvårdsbehov. Enheten fungerar även som en step-down-enhet för våra patienter som inte längre är i behov av intensivvård. Vårdbehovet på IMA kan variera från avancerad vård till lättare övervakning. Vi har även en postoperativ enhet med fyra vårdplatser där vi bedriver postoperativvård av verksamhetens nyopererade patienter. På den postoperativa enheten vårdas även nyopererade barn.
Neurokirurgiska avdelningen i Lund är en av Sveriges sex verksamheter som bedriver neurokirurgi. Vi har dygnet runt verksamhet på vår operationsavdelning och vi har även en vårdavdelning, dagvårdsverksamhet och en mottagning. Inom verksamheten arbetar cirka 300 personer, varav 100 på NIVA.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med tillfredställande och utmanande arbetsuppgifter. Att arbeta som IVA-sjuksköterska på NIVA innebär att du får ett varierat arbete med snabba växlingar. Vi arbetar i en högteknologisk miljö där vi förutom sedvanlig apparatur för intensivvård även använder oss av en mängd utrustning för neuromonitorering. Den skall- eller ryggskadade patienten är i fokus hos oss och på avdelningen bedrivs ett flertal forskningsprojekt i syfte att utveckla neurointensivvården. Verksamheten är personaltät och vi som arbetar här har olika kompetenser vilket gynnar vår verksamhet.
När du börjar din anställning hos oss erbjuds du ett introduktionsprogram utifrån dina behov. Är du intensivvårdssjuksköterska med tidigare erfarenheter från intensivvården har du en god grund att stå på när du börjar hos oss. Är du nyexaminerad intensivvårdssjuksköterska erbjuder vi dig en längre introduktion, anpassad efter dig som stöd i din nya yrkesroll. Vidare får du två handledare som vägleder dig genom din första tid. På NIVA arbetar vi aktivt med kunskapssökande och vi erbjuder regelbundet föreläsningar och utbildningar. Vi ser positivt på kunskapsutveckling och avsätter resurser för ansvarsområden, projekt och studier vid universitet och högskola.
Vi har ett omtyckt poänglönesystem där du själv önskar ditt arbetsschema. Vi arbetar treskift med en veckoarbetstid på 36,33 timmar per vecka. Har du önskemål om att förlägga merparten av din arbetstid på natten finns möjlighet till detta. Tjänsten avser heltid men det finns möjlighet att arbeta deltid. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Utöver det har du en specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av neurokirurgisk vård ses som en merit.
För att trivas i rollen är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du verkar för god samverkan såväl internt som externt. Arbetet kräver att du är flexibel, har ett stort engagemang och god kommunikationsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jessica Johansson Högborg, Enhetschef jessica.johansson-hogborg@skane.se 046-17 77 51 Jobbnummer
9974961