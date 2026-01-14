Intensivvårdssjuksköterskor till Intensivvårdsavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-01-14
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu dig som vill bli en del av ett härligt team på intensivvårdsavdelningen i Lund!
Intensivvårdsavdelningen (IVA) ingår i verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård (VO IPV) inom Skånes universitetssjukhus (Sus) och erbjuder anestesi, operationssjukvård, intensivvård och postoperativ vård i Lund.
Vi bedriver även smärtbehandlingsverksamhet för akut, postoperativ, procedurrelaterad smärta och ansvarar för Sus samlade steriltekniska verksamhet. Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 470 medarbetare och bedriver kvalificerad intensiv- och postoperativ vård. Enheten är en resurs för de olika verksamheterna på det egna sjukhuset och för övriga sjukhus i Region Skåne.
På intensivvårdsavdelningen vårdas patienter efter trauma, sepsis, hjärtstopp samt multiorgansvikt och 90 procent av vår verksamhet är akut. Sjuksköterskorna deltar i larmkedjan för trauma och mobil intensivvårdsgrupp. Den postoperativa verksamheten betjänar verksamhetsområde kirurgi, kvinnosjukvård, ortopedi, öron-, näs- och hals samt käkkirurgi.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell, som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Arbetet på intensivvårdsavdelningen sker i team tillsammans med undersköterska, läkare och fysioterapeut med fokus på personcentrerad vård på en enhet med hög kompetens i en högteknologisk miljö.
Tjänsten innebär en fast placering på intensivvårdsavdelningen med rotation in till den postoperativa enheten.
Vi erbjuder dig:
• Inskolning med erfarna kollegor som stöd.
• Individuell arbetstid med kvotmodell som ger möjlighet till bättre återhämtning.
• Tre utvecklingsdagar per termin för all personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även specialistutbildning inom intensivvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom intensivvård och/eller postoperativ sjukvård.
Rollen som intensivvårdssjuksköterska kräver att du är en teaminriktad person som har lätt för att samarbeta. Efter upplärning så trivs du och har förmåga till att arbeta tempofyllt samtidigt som du behåller noggrannheten i arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan till vår trevliga arbetsplats! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
