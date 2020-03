Intensivvårdssjuksköterska välkomnas till oss på IVA! - Region Jämtland Härjedalen - Sjuksköterskejobb i Östersund

Region Jämtland Härjedalen / Sjuksköterskejobb / Östersund2020-03-10Hos oss på intensivvårdsavdelningen (IVA) är vi ca 60 sjuksköterskor och undersköterskor som tillsammans med läkare driver en allmän intensivvårdsavdelning som vårdar svårt sjuka och allvarligt skadade patienter i alla åldrar.Under ett år har vi ca 2 000 patienter hos oss, varav 600 är intensivvårdspatienter. Övriga är postoperativa patienter och patienter i behov av exempelvis epiduralkateterinläggningar eller cvk-inläggning.I vårt ansvarsområde ingår även MIG (mobil intensivvårdsgrupp), IVA-mottagning (återbesök för IVA-patienter) samt att delta på traumalarm vid akutmottagningen. Därmed möter vi patienter och närstående i situationer då livet ställs på sin spets och tycker att vi av den anledningen har ett meningsfullt och utvecklande arbete!2020-03-10Som intensivvårdssjuksköterska hos oss har du det övergripande ansvaret för den avancerade omvårdnaden och den högteknologiska vård som vi bedriver.Vi arbetar i team runt patienten tillsammans med undersköterska och läkare. Inom akutmedicin behövs dina insatser även på fler ställen på sjukhuset som t.ex. handläggning tillsammans med narkosläkare vid MIG-larm och traumalarm.I vårt schema ingår även tid för utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. Årligen genomför vi teamövningar och utbildningsinsatser inom ex. A-HLR. En gång per månad har vi även inplanerade utbildningseftermiddagar.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.Den avancerade vård som vi bedriver ställer stora krav på din kompetens inom anatomi, fysiologi, medicinteknisk utrustning och inte minst etik. Det krävs god förmåga att kommunicera, liksom att samarbeta med kollegor och andra instanser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTSom arbetsgivare kan vi erbjuda egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Du blir också medlem i vår personalförening som erbjuder rabatter och en mängd olika och roliga aktiviteter.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-24REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN5141355